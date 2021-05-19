中市遠距教學網頁一直轉　家長：是要「逼死家長嗎」

全國各級學校全面停課，實施遠距教學第一天，台中市議員邱素貞接獲多起家長電話，抱怨無法登入，「手忙腳亂」。她希望教育局等相關單位加油，落實做好停課期間，在家視訊教學的相關規劃配套措施，讓學生安心學習。教育局表示，因為每一個學校使用的平台不一，且是第一天使用，可能學生不熟悉，若真的有問題，要請學校老師協助處理，問題出在何在。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-19 15:11:55
邱素貞表示，學生在學校上課，有老師監督，學習情緒比家裡專心，但防疫過度期間，停課是防疫不得已的權宜措施，希望有關單位確實做好相關配套措施，避免家長手忙腳亂，影響日常生活作息。
國小一年級的媽媽陳育涵指出，英文老師用google的meet做線上教學，請大家上線加入meet視訊會議，第一次家長操作時手忙腳亂的，等到連結好進入時，老師已經快下課了，所以根本沒上到什麼課。
李姓家長說，為了準備視訊上課，小朋友跟家長手忙腳亂，不是無法聯網就是畫面一直轉，甚至出現「錯誤」畫面，是要「逼死家長嗎」？
邱素貞的孫女瑄瑄就讀國中一年級，瑄瑄說，在家用電腦視訊上課很麻煩，網路卡卡，連不上，無法登入，老師上課斷斷續續，根本聽不清楚，她不習慣在家用電腦視訊上課。
家長黃曉琪說，女兒就讀高ㄧ，長大了，自己一向很會安排，線上教學沒問題，不會擔心。