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香菜助抗氧化、降血壓、強化肝臟　營養師：配臭豆腐等食物更營養！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-19 15:30:00

香菜可說是台灣最普遍的配料之一，不論是大腸麵線、臭豆腐、火鍋醬料等，都可以看到它的蹤跡，甚至廣受歡迎的古早味小吃：花生捲冰淇淋，老闆也會問要不要加香菜。不過香菜可不僅僅是個配料，它其實也是個營養價值相當豐富的蔬菜類，且對於人體有不少好處！ 

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抗氧化、降血壓、強化肝臟　香菜各種營養有助健康！

Sunny黃君聖營養師表示，香菜含有黃酮類、烯類、酯類等不少植化素，有助人體抗氧化、對抗自由基，對於防癌、預防老化等都相當有幫助，且能夠強化肝臟功能，提升體內排毒。而香菜也是個富含鉀離子的蔬菜，有助排除體內的鈉離子，達恆定血壓的效果。且香菜的維生素Ｃ含量相當豐富，對於維持免疫力也很有幫助，小番茄每100公克約40毫克，香菜100公克就約有72毫克的維生素C，將近小番茄的一倍。

#香菜 #豆腐 #臭豆腐 #Sunny #黃君聖
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香菜非人人都可吃　部分族群應注意份量

不過雖然香菜有助於人體健康，但也未必人人都可以吃。Sunny營養師表示，香菜中所富含的鉀離子需仰賴腎臟進行代謝，對於腎功能不佳者就容易成為負擔，若攝取過量恐造成心律不整、呼吸衰竭等危險。而也因鉀離子有助於降血壓，因此香菜愛好者若有服用降血壓、降血糖藥物，建議也應詢問醫師自身的狀況及使用藥物時是否合適。

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不愛吃香菜竟和基因變異有關？

Sunny營養師也分享一個有趣的小知識，不少民眾吃任何小吃都會要求店家加入香菜，但卻也有一派是避之唯恐不及，會有這樣極大的差異與基因變異有關。

美國遺傳學家Nicholas Erikssonh曾進行過人類對香菜接受度的研究及數據統計，該研究發現討厭吃香菜的民眾對負責辨識器味的OR6A2基因受體與他人不同，對於香菜內的醛類氣味會更將敏銳，因此在吃香菜時所感受到的氣味會有別於愛好者，例如吃起來像肥皂味等。

香菜搭對食物營養又美味　臭豆腐竟也是營養組合！

喜歡吃香菜的民眾，Sunny營養師建議平常在吃香菜時可以多與其他食物進行搭配，不僅可進一步提升食物的風味，營養也更加豐富均衡。而食物的搭配，搭起來要對味也是很重要的一環，豆類就是非常不錯的選擇，像是豆腐、臭豆腐就很適合和香菜搭配在一起，不僅色香味俱全，還同時能攝取膳食纖維及蛋白質及兩種食物中的營養，對健康而言相當有利。除此之外也可以和番茄、高麗菜等一起做搭配，都是味道不錯且能提升營養的組合。

另外，喜歡香菜的朋友也可以試試將香菜、番茄、鳳梨加在一起打成蔬果汁，這樣的吃法不僅同時能攝取到了三者的營養，也因為打成液態更有助於人體吸收營養，也是一個相當不錯的選擇。

Sunny營養師也提醒，不論是什麼樣的食材都並非「超級食物」，營養均衡是飲食最重要的觀念，再健康的食材也得適量、多元、均衡，對於身體才是最有幫助的養生之道！

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