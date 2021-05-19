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台大醫院員工確診36人驗出10陽性！王亭貴：恐辦公室內用餐傳染　已啟動全院普篩

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-19 15:30:00

今健康／郭家和

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台大醫院工務室員工發燒確診　36名接觸者10人陽性

日前台大醫院院長吳明賢方發表公開信，表示目前急診篩檢陽性率為10%，而台大先前篩檢1000多名住院病人都沒有陽性，希望各界勿謠傳疫情相關訊息。然而，今日（19）上午台大醫院緊急發佈新聞稿，院內一名工務室同仁驗出COVID-19陽性，台大醫院立刻啟動隔離與篩檢作業，發現該員工相關接觸者一共36人驗出10人陽性。第一波親密接觸者的篩檢陽性率，竟接近高達27%。

台大醫院副院長暨發言人王亭貴19日上午召開記者會說明，這是一起非醫護人員感染COVID-19的病例。該員工5月18日早上發燒，自覺不舒服到急診接受篩檢，經確診陽性後針對其辦公室緊密接觸者，一共36名員工驗出10名陽性，其餘26人因有接觸史高風險，預計隔離14天。



環境篩檢10處有3處病毒　台大醫院啟動全院普篩

王亭貴指出，該名工務室同仁辦公時會到各單位行走，因此台大醫院已啟動全院普篩，同時也開始疫調與清消，預計在48小時內完成篩檢。王亭貴也證實，10名篩檢陽性的員工中有一人有萬華地區活動史，還在進行更詳細的疫調當中。

王亭貴表示，該名確診員工為公務室同仁，平日未與醫護人員或COVID-19確診病人接觸，根據過往病史以及院內的管控路徑研判，是接觸到外面感染源後再傳傳染給辦公室同仁的機率較高。目前所有篩檢陽性的員工都是同一個辦公區，目前環境篩檢10處有3處驗出病毒，皆集中在辦公區域內。

台大醫院宣佈啟動全院普篩，王亭貴說明，台大醫院員工約8,000多人，目前已接受篩檢有6、7000人之譜，唯尚有其他分流上班員工未篩檢者，未來需要確認篩檢陰性才能入院上班。針對該確診工務室員工的親密接觸，未驗出陽者的26人需隔離14天。其他院內人員若篩檢陰性，因為沒有與個案親密接觸史不須另行隔離。

暫停手術全力進行感控　王亭貴：盡量別到台大急診就醫

由於發生院內員工和辦公區傳染，台大醫院宣佈即日起停止所有常規手術的進行，並啟動門診降載，非緊急病人延期就診。王亭貴呼籲，現階段有相關症狀者，盡量不要到台大急診就醫。現在要將所有量能保留處理急重症病人，也已與台北市衛生局協調，研擬將一般輕症或等待篩檢的病人，轉送至其他醫院。

王亭貴表示，台大醫院一直採取嚴格防疫，美食街也撤走座位區避免傳染，有可能是員工在辦公室內用餐而導致病毒傳播，未來將增設辦公室的用餐隔板等措施，提高辦公同仁的防疫安全。王亭貴強調，台大醫院正盡最大努力阻止感染事件擴散，同時兼顧提供重症醫療服務的責任，希望各界給予支持協助，讓台大醫院度過難關。





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