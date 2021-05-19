因應確診者足跡 中友百貨下午5時起封館2天全面消毒
因中央流行疾病指揮中心宣佈全國進入三級警戒，臺中市疫調公佈一確診病例足跡曾至中友百貨，中友百貨將於19日下午5時起至20日封館，並進行全館清潔消毒作業。中友表示，全公司自21日至28日改採分流上班，同時要求全體百貨專櫃人員及自有同仁做自主健康監測。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-19 16:05:49
中友百貨自疫情升溫以來，積極加強館內消毒作業，晚間閉店後進行店內消毒，每隔幾天便進行一次全館大消毒。中友百貨配合政府相關防疫措施，機動調整防疫等級，並持續以下防疫措施，落實全民防疫，以確保消費者及同仁安全為優先要務。
一、服務面防疫措施：
1. 即日起至5/28(五)止，調整營業時間為11:30-20:30。
2. 實施入店實聯制，入店顧客必須填寫實聯制表單、量測額溫並確實佩戴口罩。
3. 員工採分流上班，所有服務人員均需戴口罩，全館員工每日需回報自主健康管理。
二、美食街餐桌設立隔板，美食街、餐廳實施實聯制，消費者點餐時需先填寫google表單留下可聯繫之資料；餐廳於顧客用餐後立即以酒精消毒桌面，部分餐廳改採外帶方式，內用落實梅花座，以保持安全社交距離。
三、公共設施每日消毒擦拭：每日開館前使用稀釋漂白水擦拭包含手扶梯之皮帶、電梯按鍵、美食街餐桌椅，賣場及所有廁所；每小時針對電梯內及梯廳按鍵進行擦拭消毒。