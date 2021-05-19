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疫情襲來台灣鬧「疫苗荒」BBC：凸顯被全球公衛孤立困境

▲近日台灣疫情嚴峻，《BBC》指出最近台灣的「疫苗荒」顯示台灣遭到全球醫療系統邊緣化。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日台灣疫情嚴峻，《BBC》指出最近台灣的「疫苗荒」顯示台灣遭到全球醫療系統邊緣化。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-19 16:56:35

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，在19日時又再度新增267例本土確診病例，不過不是國內疫情引起各界關注，疫苗接種情形也是外界討論焦點。英國媒體《BBC》報導中就提到，台灣境內持續傳出「疫苗荒」，更凸顯了台灣在全球醫療體系被邊緣化，並因此遇到的困境。

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《BBC》報導指出，雖然台灣近日疫情升溫，雖然相較於17日時新增逾3百例本土確診病例，18日起確診人數開始下降，但台灣仍籠罩在疫情焦慮之下，更有聲音討論，疫情重災區的台北市以及新北市，是否要開始執行更嚴格的「封城」措施來遏止疫情。而外界不斷指出，這一波疫情正嚴格考驗著台灣的防疫能力以及應對疏失，質疑台灣當局疫苗採購的效率和速度的聲音也越來越大聲。

▲「小魔女DoReMi」
▲全球疫情爆發後，台灣社會經濟活動卻一如往常。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)
 

《BBC》表示，台灣過去社會經濟活動也一如往常，不論是演唱會還是商場總是擠滿人潮。疫情控管得宜再加上英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產的疫苗在開放接種之後，傳出的血栓問題，讓台灣即使在3月22日開放疫苗施打後，一直到這一波本土疫情爆發前，疫苗接種率遲遲不到1%。

《BBC》指出，這一波本土疫情，讓台灣爭論已久的疫苗問題，再次凸顯出來。對於疫苗的焦慮，更再次顯示台灣在全球衛生體系中遭到孤立，導致在疫苗採購上陷入困境。許多醫療專家強調，台灣的疫苗採購一波三折，長期被拒於世界衛生組織（WHO）以及世界衛生大會（WHA）門外，以致於台灣很難透過國際支援，取得防疫相關的物資。不僅如此，兩岸政治拉扯也是影響因素之一。《BBC》提到2月時，原先台灣要向德國藥廠購買輝瑞（Pfizer）疫苗，卻在最後簽約時生變。而在兩岸關係緊張之下，不少台灣人對於中國製疫苗抱有疑慮，有民眾接受《BBC》採訪表示「中國對台灣文攻武嚇不斷，即使進口中國製疫苗，仍然無法安心接種。」

在這次疫情危機當中，外界也同樣關注著美國會如何在疫苗相關政策上協助台灣，更成為了台美外交關係的溫度計。美國總統拜登在17日時宣布，將會與外國分享2千萬劑疫苗，許多在美台籍民眾在網路上發起請願，希望美國政府協助台灣，出售輝瑞或是莫德納疫苗。《BBC》引述《路透社》報導，白宮已開始與美國藥廠協商銷售疫苗至台灣，但相關細節仍未公開。

《BBC》提到，台灣在7月底時就會有兩款國產疫苗供民眾接種。近一步表示，這一波疫情凶猛襲來，疫情爆發之後更讓台灣民眾上了一堂防疫課，指出「疫苗接種是全球脫離新冠肺炎夢魘的關鍵，台灣也無法在疫情之下獨善其身」。

▲亞東醫院第一位「搶頭香」自費施打的洪先生認為，感染的機會與打疫苗風險相比，兩相權衡之下，打完疫苗出國會比較放心。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）
▲《BBC》指出疫苗接重視全球脫離疫情夢魘關鍵，即使是台灣也無法獨善其身。資料照。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.21）
 

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