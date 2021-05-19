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疫情升溫「宅經濟」發酵　星級飯店推百元便當搶翻

▲飯店業者搶攻宅經濟，飯店美食推外帶、外送。（圖／業者提供）
▲飯店業者搶攻宅經濟，飯店美食推外帶、外送。（圖／業者提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 16:20:12｜2021-05-19 16:20:19

隨著國內本土疫情持續緊張，民眾對於飲食安全也十分重視，尤其雙北進入三級警戒，不少營業場所都暫停開業，餐廳業者也紛紛鼓勵外帶，就連飯店業者也大推飯店餐廳美食外帶、外送。

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六福旅遊集團搶攻宅經濟，提供五星美食外帶外送服務，六福客棧便當推出19種口味，囊括經典中式及異國風味，價格為120元到300元間。

▲六福客棧便當推出19種口味，囊括經典中式及異國風味，價格為120元到300元間。（圖／業者提供）
▲六福客棧便當推出19種口味，囊括經典中式及異國風味，價格為120元到300元間。（圖／業者提供）
台北喜來登飯店，也觀察到外帶需求增加，每週一至週五中午時段推出「百元便當」（每款120元），過去疫情嚴峻期間就曾熱賣的喜來登便當正式重新問世。

▲台北喜來登也觀察到外帶需求增加，每週一至週五中午時段推出「百元便當」（每款120元）。（圖／業者提供）
▲台北喜來登也觀察到外帶需求增加，每週一至週五中午時段推出「百元便當」（每款120元）。（圖／業者提供）
高雄英迪格酒店主廚，也精心設計2款「日日安心」及「日日健康」外帶輕食餐盒，價格200元有找，讓民眾在家就能品嚐到飯店美饌。


▲高雄英迪格酒店主廚，也精心設計2款「日日安心」及「日日健康」外帶輕食餐盒，價格200元有找。（圖／業者提供）
▲高雄英迪格酒店主廚，也精心設計2款「日日安心」及「日日健康」外帶輕食餐盒，價格200元有找。（圖／業者提供）
為了搶攻這波外食族商機，台北福華飯店專攻港點粵菜的珍珠坊，每週一至週日中午及晚上用餐時段，也在外賣櫃推出「港點帶著走 通通只要99元」活動，主廚精選25道港點小品，不論是港點、炸點及湯品，通通一口價；還有主廚團隊設計安心防疫「私房餐盒」每款150元，希望刺激外帶餐飲買氣。

▲飯店業者推餐點外帶服務。（圖／業者提供）
▲飯店業者推餐點外帶服務。（圖／業者提供）
台北文華東方酒店也加入戰局，隨著餐點外送與外帶需求劇增，即日起由米其林一星「雅閣」中餐廳新任主廚張國邦，及米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳主廚雅克柏 (Iacopo Frassi)，分別精選30道精緻中、西式美饌外帶，每道價格從280元起跳，可供自取或宅配。

▲台北文華東方酒店搶攻宅經濟，推出米其林美饌外帶宅配服務（圖／業者提供）
▲台北文華東方酒店搶攻宅經濟，推出米其林美饌外帶宅配服務（圖／業者提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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