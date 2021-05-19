友邦為疫苗轉向北京？外交部：台灣與宏都拉斯邦交穩固
台灣位於中美洲的邦交國宏都拉斯共和國，一周前宣布將透過薩爾瓦多購買中國製的新冠疫苗，宏國高層官員日前又向外媒表示，可能被迫在外交上轉向北京，以取得中國的新冠疫苗。外交部今日則是澄清表示，台宏邦交穩固，也譴責中國利用疫苗外交的逼迫行為。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-19 16:38:16｜2021-05-19 16:42:29
外交部發言人歐江安表示，台灣與宏都拉斯邦誼雖然近來因為新冠肺炎疫苗問題引起各方關注，但是兩國政府已就疫苗等議題充分溝通，雙方願意繼續以互助合作精神，並結合理念相近國家的力量，共同努力克服抗疫的挑戰。針對外媒相關報導，宏國外交部已即刻向我方澄清，並重申台宏兩國邦交穩固友好，目前各項嘉惠宏國人民福祉的雙邊合作計畫也都順暢執行。
外交部指出，對於中國仍然企圖利用疫苗作為，逼迫有急迫需求的國家進行政治及外交條件利益的交換，罔顧宏國人民健康與人道需求的可恥行為，外交部再度予以嚴厲譴責。外交部也樂見宏國政府剛剛宣布與輝瑞（Pfizer）藥廠簽署合約採購440萬劑疫苗，我方相信將有助於緩解宏國當前面臨的公衛危機處境。
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