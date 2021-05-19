為台灣爭光　高雄港通過國際港埠協會世界港口獎

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台灣港務公司總經理陳劭良表示，高雄港於103年率先正式成為亞太地區第1個生態港，並持續於105、107及109年取得歐洲生態港認證，這些成果，代表台灣港口在環保的努力，已獲得國際的認同與肯定。
陳劭良指出，高雄港更於今(110)年首次以台灣港口，參加國際港埠協會(International Association of Ports and Harbors, IAPH)所舉辦的世界港口永續計畫(World Port Sustainability Program, WPSP)競賽，與國際知名港口展開良性而激烈的競爭，目前已在「韌性基礎建設」，獲得前三名之殊榮。
陳劭良並指出，「韌性基礎建設」分類寶座之選拔，將於29日上午6點前(台灣時間)，開放線上投票 (占總分30%)，讓台灣再次被世界看見，盼國人攜手合作，掃描QR Code或登錄活動網站，投票高雄港。
陳劭良說，高雄港務分公司也在官方臉書，舉行抽獎活動，民眾可在臉書搜尋「高雄港務分公司」，並於該活動貼文按讚及分享，即可參加抽獎。
陳劭良進一步指出，高雄港此次以高雄港2017-2021年之未來發展建設主計畫，參與世界港口永續計畫的「韌性基礎設施」分組競賽，計畫內容包括，洲際貨櫃中心的創新與永續工程、舊港區再造機制與成效，以及蛻變的高雄港如何與高雄市的發展接軌等主題，透過開啟港埠與城市的對話，讓百年高雄港成為與城市發展接軌的再生優質港口。