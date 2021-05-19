新北遭批防疫旅館倒數第一　侯友宜替他抱屈

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侯友宜指出，隔離收治中心是最後的階段，目前可以先找幾處的地點來評估，但考慮隔離收治中心是鄰避的設施，恐引起附近居民的反彈，因此目前以徵用旅館作為升級版的集中檢疫所為主；此外，新北市的旅館不像台北市在都會區、人潮密集處，雖然旅館數沒那麼多，但有都會型態或位於偏鄉，都會型旅館的想法又不一樣，這都要考慮環境、條件與業者的態度，「沒有那麼好找！」
侯友宜點名從觀光旅遊局長升任副秘書長的張其強，並在媒體的面前特別誇獎級謝謝「其強！」侯友宜認為，其強花了很大的心血，「尋找防疫旅館的這件事，實在太委屈其強」，並反問在場的媒體記者，從其強擔任觀光旅遊局長到現在升任副祕書長，「防疫旅館哪時候不夠？」新北市的防疫旅館這1年多來都夠用，現在住房率不到6成，還會再增加621房，全新北月底達到1741房。
張其強說，新北從開設防疫旅館迄今，沒有1天是不夠的，春節前夕還支援其他縣市100間的防疫旅館，「防疫旅館不是在數量的多寡，而是有沒有落實有效的管理」，新北市的防疫旅館是採媒合的方式，同時掌握每一家防疫旅館的每一間房間何時入住、離開與消毒；並數度重申，「防疫旅館不是在數量的多寡，而是有沒有落實有效的管理」。
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