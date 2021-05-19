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新北遭批防疫旅館倒數第一　侯友宜替他抱屈

▲侯友宜特別為從觀光旅遊局長升任副秘書長的張其強（右）抱屈，認為其強花了很大的心血，「在尋找防疫旅館的這件事，實在太委屈其強」。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.19）
▲侯友宜特別為從觀光旅遊局長升任副秘書長的張其強（右）抱屈，認為其強花了很大的心血，「在尋找防疫旅館的這件事，實在太委屈其強」。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.19）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-19 17:44:14｜2021-05-19 17:46:11

新北的確診人數連日激增，立委羅致政今（19）日在臉書表示，「新北防疫旅館家數只有12家，是六都最後1名」；新北市長侯友宜回應，新北防疫旅館都夠用，住房率不到6成，且完全沒有混居，分艙分流，本月底增加621房，總數1741房，不要以訛傳訛。

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侯友宜強調，新北已找到一處可容納183房的旅館，當作升級版的集中檢疫所，21日就能正式啟用，以舒緩醫療病床的資源；此外，這一處本來就是防疫旅館，但防疫旅館不見得願意收治輕症或無症狀的個案，因此也跟這間防疫旅館溝通1、2天才達成協議，這2天相關的設備用好後，醫療團隊隨時可以進駐，也呼籲「給他們多一點的空間！」因此不會公布協助的醫療單位。

侯友宜指出，隔離收治中心是最後的階段，目前可以先找幾處的地點來評估，但考慮隔離收治中心是鄰避的設施，恐引起附近居民的反彈，因此目前以徵用旅館作為升級版的集中檢疫所為主；此外，新北市的旅館不像台北市在都會區、人潮密集處，雖然旅館數沒那麼多，但有都會型態或位於偏鄉，都會型旅館的想法又不一樣，這都要考慮環境、條件與業者的態度，「沒有那麼好找！」

侯友宜點名從觀光旅遊局長升任副秘書長的張其強，並在媒體的面前特別誇獎級謝謝「其強！」侯友宜認為，其強花了很大的心血，「尋找防疫旅館的這件事，實在太委屈其強」，並反問在場的媒體記者，從其強擔任觀光旅遊局長到現在升任副祕書長，「防疫旅館哪時候不夠？」新北市的防疫旅館這1年多來都夠用，現在住房率不到6成，還會再增加621房，全新北月底達到1741房。

張其強說，新北從開設防疫旅館迄今，沒有1天是不夠的，春節前夕還支援其他縣市100間的防疫旅館，「防疫旅館不是在數量的多寡，而是有沒有落實有效的管理」，新北市的防疫旅館是採媒合的方式，同時掌握每一家防疫旅館的每一間房間何時入住、離開與消毒；並數度重申，「防疫旅館不是在數量的多寡，而是有沒有落實有效的管理」。

▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連5天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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