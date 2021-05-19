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全國升3級！商場全面實聯制　超商超市防疫懶人包

▲疫情爆發全台各地放場採行實聯制。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲疫情爆發全台各地放場採行實聯制。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-19 18:10:16｜2021-05-19 18:32:18

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，今（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增267例本土確診個案，並且將全國提升到3級警戒。

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為了因應3級警戒，全台賣場也紛紛加入實聯制的行列，全聯因應疫情持續升溫，依政府要求進入門市，要登記實聯制，為了讓顧客使用更快速順暢，全聯福利中心宣布自即日起，在PX Pay全面開通實聯制功能，會員只需打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」，接著掃描各門市QR Code碼後，就能實聯登記。

全聯強調，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數就可一指快速通關，整個過程只需點、掃、確認共3步驟、3秒內即可完成；若非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼後，也只需輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關。

▲全聯透過PX
▲全聯透過PX Pay完成會員實聯制。（圖／全聯提供）
▲全聯透過PX
▲全聯透過PX Pay完成會員實聯制。（圖／全聯提供）
家樂福也採用行政院的「簡訊實名制」，將從明天起全台分店正式啟用，提供顧客更便利的登記服務，簡訊實聯制使用範圍，包含家樂福全台量販、超市分店、頂好超市、JASONS，只要簡單5秒鐘就可輕鬆登錄完成，預計將能舒緩入場前的排隊人流。

▲針對賣場人流管控，行政院推出簡訊實聯制。（圖／翻攝行政院）
▲針對賣場人流管控，行政院推出簡訊實聯制。（圖／翻攝行政院）
愛買量販也加入簡訊實聯制，預計最晚明(20)日全數完成。另外針對相關防疫措施，愛買表示，全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶、關閉全門市兒童遊戲區、全門市人多時採人流管制。

另外，配合政府防疫政策，「全家」全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，預計下周台北地區同步新增「台北通實聯制」，另也備有紙本版供民眾填寫。且為了提供消費者更安全的賣場環境，全家也宣布，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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88.71%11.29%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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2021-05-17-2021-05-19
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