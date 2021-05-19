全國升3級！商場全面實聯制　超商超市防疫懶人包

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全聯強調，不用填寫任何資料，僅需點選同行人數就可一指快速通關，整個過程只需點、掃、確認共3步驟、3秒內即可完成；若非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼後，也只需輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關。
家樂福也採用行政院的「簡訊實名制」，將從明天起全台分店正式啟用，提供顧客更便利的登記服務，簡訊實聯制使用範圍，包含家樂福全台量販、超市分店、頂好超市、JASONS，只要簡單5秒鐘就可輕鬆登錄完成，預計將能舒緩入場前的排隊人流。
愛買量販也加入簡訊實聯制，預計最晚明(20)日全數完成。另外針對相關防疫措施，愛買表示，全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶、關閉全門市兒童遊戲區、全門市人多時採人流管制。
另外，配合政府防疫政策，「全家」全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，預計下周台北地區同步新增「台北通實聯制」，另也備有紙本版供民眾填寫。且為了提供消費者更安全的賣場環境，全家也宣布，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。