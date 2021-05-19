老爸外出修冷氣！進屋才知「有確診者」　女兒淚崩揭慘況

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這位女網友日前先是在《Dcard》提到，自己家因為經營電器行，最近因為接到客人想修冷氣的電話，於是前後花了兩趟時間到客戶家中，原PO還原父親描述，爸爸當下到了客戶家中時發現，對方一家人完全沒戴口罩，直到他要上樓才把口罩戴好，更離譜的是直到聽到客戶打電話請孩子請假回家時才知道，原來這戶人家中有確診者，卻沒有事先告知原PO父親還不做好防疫措施，「他們家的人為了吹冷氣，直接隱匿消息，不把我們的命當成命真的很扯」。
女網友也心疼表示「現在是夏天，我們電器行的大月，就只賺這幾個月而已，現在要隔離，我們家直接喝西北風」，接下來只能老實告知其他接觸的客戶、延後剩下的服務；不僅如此，當消息在地方傳開後，許多客戶馬上退訂冷氣還說「我不要了，都是病毒」。
對於這些誤傳的消息，原PO相當無奈，「我們為了不要疫情繼續擴散，主動通報主動隔離，結果整個社區、大多數客人都把我們當成病毒，並以訛傳訛說我們確診」，最後也只能勸導家中有確診者千萬別自私不通報，「我們電器行比8大行業還要可怕，一間電器行等於全縣市再跑，這真的不是開玩笑，有不舒服正在篩檢就講，不要因為沒冷氣害了全部人」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。