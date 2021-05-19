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找不到人上班！法國疫情趨緩解封　餐旅業嚴重缺工

▲對法國的餐飲、飯店業者來說，目前最大困難已不是新冠肺炎疫情，而是疫情過後出現的人力缺口。（圖／美聯社／達志影像）
▲對法國的餐飲、飯店業者來說，目前最大困難已不是新冠肺炎疫情，而是疫情過後出現的人力缺口。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-19 18:12:45

法國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情趨緩防疫措施鬆綁，餐廳、酒吧、商店、藝文空間等紛紛重新開放，週三（19）起戶外餐廳開放最多6人一同用餐，宵禁也從晚上7時延後至晚上9時。雖然法國目前平均每日新增1.3萬例確診，相比疫情高峰每日新增4萬例明顯減少，仍有許多醫學專家對解封有所疑慮。

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綜合外媒報導，法國至今約2000萬人已接種過新冠疫苗，其中有900萬人接種第二劑疫苗，醫院病患人數下降、新增確診人數下降，死亡案例與感染率也明顯下降。法國相關單位早早就為解封做好準備，包括確保露天座位的間距、雖然今（19）日巴黎天氣低溫，但咖啡店前的露天桌椅仍有很多人出來透透氣。

餐館、酒吧出現數個月不見的人潮，然而許多商店的窗戶上都貼著「徵人告示」，凸顯法國飯店、餐飲業在歷經新冠肺炎疫情洗禮後，業績下滑80%、人手嚴重不足的問題。

《紐約時報》上週六（8）報導，經歷數個月的封城，法國旅遊、餐飲業出現缺工情況，人力缺口可能高達數十萬人。雖然疫情讓許多旅遊業相關人員失業，理論上應該有許多人需要工作，但疫情也凸顯出產業的不確定性，加上國際新冠肺炎疫情仍然嚴峻，沒有人說得準疫情何時會再次爆發。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲法國博物館、藝文空間、餐飲場所於今（19）日解封。（圖／美聯社／達志影像）
《紐約時報》以法國東部餐旅館業者提希耶（Christophe Thiriet）為例，提希耶在亨氏集團（Heintz Gruop）擔任經理，該集團在莫澤河畔的梅茲（Metz）、盧森堡邊境擁有11家飯店、3家餐廳。提希耶原本計畫讓放無薪假的150位員工於5月中旬重返崗位，然而其中至少30人表明不會復職，這讓提希耶必須加快腳步招募新的員工，迎接夏季旅遊季。

提希耶表示，「（餐旅館）關了這麼久，大家會考慮很多」法國各地的餐館、飯店都面臨同樣的困境，很多員工不願意再重操舊業，決定從事其他工作，法國最大的飯店業工會「UMIH」中有不下千名業者都遇到招聘困難。法國著名餐廳La Flambée所有者Yann France也表示，好消息是夏季會有很多的顧客到來，壞消息是餐廳沒有足夠的員工。

法國旅遊業相關工會表示，餐廳和飯店的人力缺口可能高達10萬人。由於疫情的不確定性，業者會越來越難找到僱員。NT畫廊飯店集團所有者格里高（Thierry Gregoire）表示，一定會有人多人在想：「（飯店、餐館）會繼續開放嗎？還是會因為疫情再次關閉？」

目前馬克宏（Emmanuel Marcon）政府開放5月19日起各類營業場所復工，但每15天會對疫情進行評估，事實調整文化、體育和相關活動的限制。法國政府對觀光業相關業者都有一定程度的補貼，但《紐約時報》認為，對雇主來說如何留下那些熟悉業務、有默契的員工才是更重要的事情。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾在露天座位喝咖啡消磨時光是巴黎街頭常見的風景。（圖／美聯社／達志影像）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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