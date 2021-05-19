本土疫情延燒　全國升三級警戒！「禁內用」店家一次看

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為配合政府防疫需求，各大超商皆已取消內用、一律採外帶，進入一律實聯制。同時也也有部分暫停營業，並開放至各相關網站（7-11、全家、萊爾富、OK mart）。若有民眾的網購包裹已抵達暫停營業門市，則會退回賣家指定退貨店鋪，若仍在配送中，則會發簡訊請買家重選取件店。
速食店類別
麥當勞：
台灣麥當勞配合防疫政策，並維護顧客及員工健康，自5/17上午10:30起至5/28，凡位於台北市、新北市的麥當勞餐廳，均暫停餐廳內用服務及洗手間使用；請多加利用外帶、得來速與歡樂送服務。
頂呱呱：
本土速食業者頂呱呱早在上週六（15日）就已經率先發布北北基門市禁止內用政策。而16日再度新增206例本土確診時，就已經搶先宣布「全台門市」內用區禁止開放。
肯德基：
雙北地區60門市即起暫停開放內用，外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運。
小吃餐廳、咖啡廳類
鬍鬚張：
全台所有街邊店門市只做外帶，不提供內用服務，部份商場門市內用區開放與否，則尊重商場政策。
八方雲集：
八方雲集日前宣布，即日起至28日，雙北門市取消內用，一律外帶。
星巴克：
日前已宣佈將暫緩全台行銷活動，雙北門市因應防疫三級警戒僅提供外帶服務。
伯朗咖啡館：
除宜蘭新月、站前、徐滙、家福中壢、華泰門市以外，預定16日至21日全台門市預防性休館，後續視疫情狀況決定是否恢復營業。
85度C：
雙北門市即起暫停內用，萬華廣州門市暫停營業。部分門市營業時間進行彈性調整，以現場公布為準。
cama咖啡：
雙北門市不開放內用區，亦不外借洗手間，僅提供外帶、外送服務
丹堤：
維持開放內用，即起至6月8日，推出美饌系列、早午餐鼓勵外帶自取單點7折；大杯飲料自取，第二杯3折。
集團飲食類
瓦城泰統集團：
雙北門市暫停內用，維持外帶、外送服務，暫時停止內用分店包含旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月泰BBQ」、「1010湘」、「時時香」、「YABI KITCHEN」7大品牌，共計63家分店。
欣葉餐飲集團：
即起至5月28日旗下品牌所有門店暫不開放內用，僅提供外帶與外送服務，消費者可透過電話或外送平台點餐。
王品集團：
王品集團全台門市即起全部暫停內用，僅提供外帶、外送，何時恢復，將視疫情狀況調整。
青葉餐廳：
即日起至5月28日停止內用，僅限外帶與外送平台。
上述所列相關營業狀況，依各業者最新公布為準。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。