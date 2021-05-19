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北醫證實4護理師中鏢！有萬華接觸史　研判非院內感染　

▲台北醫學大學附設醫院證實，院內有4名同仁確診新冠肺炎，研判此非為院內感染。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台北醫學大學附設醫院證實，院內有4名同仁確診新冠肺炎，研判此非為院內感染。（圖／NOWnews資料畫面）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-19 19:48:50

國內本土疫情大爆發，5天已累積1223例確診個案，部分醫院還傳出院內感染事件，讓外界相當擔憂醫療量能是否足以負荷，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，全國統一升級至第三級警戒。而稍早除了台大傳出有醫護快篩陽性外，北榮也有工友確診，台北醫學大學附設醫院也證實，該院有4名護理人員確診新冠肺炎，但非為院內感染。

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北醫表示，該院有同仁接獲通知，近期聚會同行友人居住於萬華的家人確診，隨即主動通報院方並接受篩檢，在5 月 16 日深夜2位病房護理師確診、5 月 17 日上午病房及手術室2位護理師確診，總計4位同仁確診，目前研判非院內感染。

北醫指出，該院於同仁確診後，隨即通報衛生主管機關，5 月 17 日接受台北市衛生局疫調，並依照中央疫情指揮中心規範，啟動應變作為，匡列第一圈接觸者四個單位同仁及病患共 72 人，緊急以PCR篩檢並隔離，除了第一圈以外並擴大匡列確診同仁服務單位的工作同仁，予以PCR篩檢，採檢結果陸續出爐中，目前已出爐結果均為陰性。

北醫也即時針對確診同仁工作環境展開環境清潔消毒，並自5 月 17 日起暫停住院作業，由於手術室護理師於 5 月 17 日上午確診，手術室於當日中午起暫停非緊急或必要之手術。另為確保全院同仁及就醫民眾的安全，本院依照中央疫情指揮中心醫療營運降載的規範，門診亦依病人治療之急迫性需求等，評估是否延遲門診，可延遲診療的醫療一律暫緩。

北醫也澄清，有關投訴內容所稱，院方在採檢結果尚未確認前，即要求手術室重啟作業實屬誤會，此為單位主管為因應逐步回歸正常作業的預備工作及準備流程，逐一詢問同仁，可能因此造成誤解。手術室均按照中央疫情指揮中心規範以緊急或必要手術為限，且在5 月 17 日院務會議後，即向全院主管說明最新疫情及相關應變措施，絕無投訴內容所稱的刻意控制感染消息，來企圖營造良好形象。

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