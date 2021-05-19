北醫證實4護理師中鏢！有萬華接觸史　研判非院內感染　

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北醫指出，該院於同仁確診後，隨即通報衛生主管機關，5 月 17 日接受台北市衛生局疫調，並依照中央疫情指揮中心規範，啟動應變作為，匡列第一圈接觸者四個單位同仁及病患共 72 人，緊急以PCR篩檢並隔離，除了第一圈以外並擴大匡列確診同仁服務單位的工作同仁，予以PCR篩檢，採檢結果陸續出爐中，目前已出爐結果均為陰性。
北醫也即時針對確診同仁工作環境展開環境清潔消毒，並自5 月 17 日起暫停住院作業，由於手術室護理師於 5 月 17 日上午確診，手術室於當日中午起暫停非緊急或必要之手術。另為確保全院同仁及就醫民眾的安全，本院依照中央疫情指揮中心醫療營運降載的規範，門診亦依病人治療之急迫性需求等，評估是否延遲門診，可延遲診療的醫療一律暫緩。
北醫也澄清，有關投訴內容所稱，院方在採檢結果尚未確認前，即要求手術室重啟作業實屬誤會，此為單位主管為因應逐步回歸正常作業的預備工作及準備流程，逐一詢問同仁，可能因此造成誤解。手術室均按照中央疫情指揮中心規範以緊急或必要手術為限，且在5 月 17 日院務會議後，即向全院主管說明最新疫情及相關應變措施，絕無投訴內容所稱的刻意控制感染消息，來企圖營造良好形象。