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防疫期間人與人的連結　小吃部營業警依法舉發斷水斷電

▲高市警方今天下午執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務時發現１家卡拉OK店違規營業且店內3人都未戴口罩，市府相關局處立即依規定斷水斷電。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警方今天下午執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務時發現１家卡拉OK店違規營業且店內3人都未戴口罩，市府相關局處立即依規定斷水斷電。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-19 22:06:35｜2021-05-19 23:01:01

高雄市新冠肺炎疫情升溫，市長陳其邁今天宣布，若高風險的「人與人連結」行業違規營業，將立即開罰並斷水斷電。今(19)日晚間警方在執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務時，轄區內一家卡拉OK店違規營業，員警當場查獲兩名客人未戴口罩，曾姓女業者在旁服務，當場告發開罰，市府相關局處也立即依規定斷水斷電外，業者面臨最重30萬元罰鍰。

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▲市府業管單位今晚在接獲警方通報後立即針對規營業卡拉OK店斷水斷電外，還將祭出最重30萬元罰鍰。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲市府業管單位今晚在接獲警方通報後立即針對規營業卡拉OK店斷水斷電外，還將祭出最重30萬元罰鍰。（圖／記者郭凱杰翻攝）
三民第二分局民族路派出所於今天下午執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務，執勤人員於18時40分在三民區莊敬路發現1家卡拉OK店鐵門半開，內部燈光明亮，員警入內後赫見桌內擺滿酒菜違規開業，兩名客人(朱姓60年次、李姓57年)正在飲酒，曾姓女老闆(50年次)在現場服務，都未戴口罩暢飲酒類，明顯有營業事實，且朱姓男子及曾姓老闆見警方才戴起口罩，員警當場告知違規事實，立即告發開罰，並告誡不可營業，業者隨即關閉。

今晚市府業管單位接獲警方通報後，立即趕往現場監督業者「關門」，曾女因違反傳染病防治法，除面臨最重30萬元罰鍰外，還要因違規營業被斷水斷電。

警方表示，疫情升溫，民眾外出時須全程配戴口罩、保持社交距離，休閒娛樂場所業者應關閉停業。警方將持續規畫稽查勤務，若發現違反相關防疫規定，警方將交由相關權責單位依法裁處，呼籲民眾勿拿國民健康開玩笑。

警察局統計本(19)日執行防疫稽查，舉發未戴口罩計331件，稽查休閒娛樂場所共計2629家，其中一家違規營業實施斷水斷電。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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