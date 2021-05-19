實聯制共用筆怕危險？她出動「神器」1秒簽完：比簡訊快

台灣本土確診案例已經連續5日破百，指揮中心今（19）日宣布全國進入第三級防疫警戒，除了外出得佩戴口罩外，凡是出入各大醫院、商家都得執行「實聯制」協助控管疫情，不過實施數日卻傳出有民眾因為擔心共用筆染疫而不願配合，或抱怨每次出入得重複填寫太麻煩而留下字跡潦草甚至是不實的姓名。對此，行政院除了宣布「簡訊實聯制」系統上線外，也有民眾推薦1計妙招，拿出備好的印章一蓋輕鬆完成登記。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友日前在臉書社團《爆怨2公社》表示，由於要配合出入各大廠所填寫的個人資料，自己是已經簽到「天荒地老、海枯石爛、懷疑人生」，就連最後拿到防疫連絡表單後，字跡都變成了「鬼畫符」，同時貼出一張實聯制表單，只見上頭是原PO腦筋一轉拿出刻上自己姓名、電話的印章，只要輕鬆一蓋就再也不必擔心與他人共用筆，也是懶人防疫的最好幫手。

▲原PO蓋上有著自己姓名、手機號碼的印章，輕鬆完成實聯制。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

該篇討論串曝光後也讓不少網友直呼是個聰明的點子，不但可以杜絕字跡潦草根本看不懂的問題，也能幫助家中小朋友或長輩刻章，出外衛生又方便，更有人舉一反三詢問「可以用姓名貼紙嗎？」、「印章好像是個好方法」、「我也有幫我媽做一個，老人家不會用QR很方便」、「好像比簡訊快耶」、「想不到印章店意外受惠」。

▲因應疫情升溫，國內賣場、連鎖餐飲店都紛紛推行實聯制。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）

但留言其中也有網友提出幾個疑問，「本來也想去刻，但是發現還要寫時間，一樣要碰到筆」、「時間、日期、人數都要寫，不是蓋章就能讓你進去」、「有些店家還是要你填時間、體溫的」。

事實上為了加速實聯制進行，行政院也推動了「簡訊實聯制」簡化填寫流程，民眾只要掃描QR Code後，不需要留下個人資料就能完成資料登記，就連沒有照相功能的手機也可透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」，掃描店家QR CODE、按下連結、發送簡訊，簡單三步驟就能輕鬆通關。（編輯：楊智傑）