「台北自動空城」韓國人愣了！她籲1事：錯過與病毒共存
台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。對此，嫁到南韓多年的部落客《台灣妞韓國媳》19日在臉書分享，韓國老公看完台灣還沒有升三級時周末街頭的畫面，不禁驚呼「也太神奇了吧！」她也呼籲大家必須把握現在壓回去的時機。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 07:14:56
《台灣妞韓國媳》表示，台灣還沒有升三級防疫警戒的時候，她給韓國老公看了周末的台北街頭，網路上大家上傳的照片，並稱「你看好誇張唷！」老公看了以後回應「你們這麼快就封城了唷？」她說「我們沒有封」，老公又問「那人呢？」她則解釋人都在家，老公忍不住驚嘆「也太神奇了吧！」
《台灣妞韓國媳》指出，因為我們覺得還有機會壓回去，她認為「現在認真防疫都還有機會，過了這段壓回去的時機，老實說認不認真都沒意義了」，坦言「言下之意也是如果台灣人發現沒有辦法壓回去，就會變成跟現在韓國、日本一樣了，跟病毒共存的無感生活」。
她最後呼籲大家「請好心人士，你們身上多帶一點口罩，除了自己可以換用，如果看到沒戴口罩的就遞給他，跟他說『現在要保護自己耶』不要直接責怪，可能會見羞轉生氣」，特別是有些長輩，比較無法接受這樣的口氣。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「希望這次可以壓回去！」「能自主封城的優秀國家，也只有台灣了！我們一定可以！」「要一起撐過，醫護人員為我們守在前線，我們為他們守在家！」「台灣一定可以！台灣加油」。（編輯：賴詠璿）
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