4縣市高溫38度！ˊ專家曝「梅雨鋒面」降雨時機

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吳德榮表示，根據最新模式模擬，明日至下週一（21至24日）「滯留鋒」再南移至北部海面、南北徘徊；明日、週六（22日）台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後山區有局部較大雨勢；下週日、一（23、24日）台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。明日至下週一各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑。下週二(25日)鋒面接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，局部地區雨勢較大。
吳德榮說，下週二晚至週六（29日）「梅雨季滯留鋒」調整至台灣附近、南北徘徊；視其「熱力(低層暖濕程度)」及「動力(水平及垂直風切)」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率，期間「滯留鋒」也有北移減弱、出現空檔的情形。下週二晚至週三（26日）各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢。
下週四(27日)「滯留鋒」減弱北移，天氣相對空檔。下週五、六（28、29日）「滯留鋒」再增強，南下重返台灣，各地轉有陣雨或雷雨，注意「劇烈天氣」及較大雨勢。
吳德榮指出，由於美國(GFS)模式同時的模擬，結果「大相逕庭」；儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準確，但並無法保證每次都比較準。更由於是第7至10天的模擬，各模式皆無法避免比較大的「不確定性」，故應持續觀察、逐步修正也是必要的。