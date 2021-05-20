台南生達製藥大火　台1線暫時封閉

台南市新營區生達製藥的

生泰藥廠

今（20）日清晨發生大火，

黑煙瀰漫數公里，

由於

生泰藥廠鄰近台1線約277公里，稍早白河分局已派員於台1線交通管制，暫時封閉。

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據了解，

內部無人員受困，台南市消防局派出30個消防分隊，51車112名消防人員前往灌救，現場不時傳出爆炸聲，消防隊仍在搶救中。

後壁區公所表示，根據交通局報告，已由警察局封閉臺1線雙線道路車輛改道，民眾替代道路方案，包括南下，右轉走74線，直行中正路，左轉長榮路或右轉長榮路，往柳營接台ㄧ線。北上，台ㄧ線左轉長榮路，右轉中正路，右轉南74線接台ㄧ線北上。





此外，公車部分，黃幹線、黃9共2線之6站（東興長榮路口、東仁長榮路口、新營客運管理中心、土庫里、卯舍、南安溪寮）已改行替代道路，另已於大台南公車動態系統網站App通知站位臨時取消，餘路線站位未受影響。









