買「口罩支架」CP值超高？通勤族抖出使用心得：相見恨晚

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「口罩支架超好用！相見恨晚！」的文章表示，「口罩戴久了，口鼻那塊會濕濕的，造成呼吸困難，因為講話不斷摩擦嘴唇，沾口水久了，會開始臭臭的，更不用說，已經稍微汗濕的口罩，在騎車或跑步大力呼吸時，整個巴在口鼻上，根本讓人窒息」，原PO更接著說「使用口罩支架以後，嘴唇不會直接跟口罩接觸，弄濕、弄臭口罩的機率大減，長時間戴口罩的意願大符提高，重點是我常常在趕車，有時候一跑起來大力喘氣的結果，就是整個口罩黏在口鼻上，黏得牢牢的...用了這個真心覺得戴口罩慢跑也沒問題了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「戴了覺得呼吸順暢許多，整天必須戴口罩的好物」、「折張面紙在裡面，需要時就換掉面紙」、「如果戴上去會浮起來，不管是鼻貼，下半部，左右側，只要口罩沒有密合服貼臉就不要用」、「我也有買，不錯用，鼻子比較不癢」、「口罩支架接觸皮膚的地方特別會流汗，我只戴口罩是不會流汗的，但用支架比較方便講話，呼吸也比較順暢，所以就是有好有壞，魚與熊掌不可兼得」、「要注意有些人的口罩尺寸不合，會把口罩跟臉的空隙變大」、「覺得好用+1，以前覺得戴口罩很悶不舒服，現在可以戴整天，只是戴到下午耳朵還是會很痛」。（編輯：王柏文）
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