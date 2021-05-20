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居家辦公心累！他嘆「被貼標籤」：LINE沒秒回就被說打混

▲因應本土疫情嚴峻，越來越多民眾開始居家辦公。但就有網友抱怨「被貼標籤」，在家每天被主管用LINE或電話查勤。（示意圖／取自unsplash）
▲因應本土疫情嚴峻，越來越多民眾開始居家辦公。但就有網友抱怨「被貼標籤」，在家每天被主管用LINE或電話查勤。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 11:04:48

台灣COVID-19疫情持續延燒，為了減少不必要的移動，越來越多民眾開始居家辦公，但在家遠端上班也衍生出一些新型態的職場問題。就有網友抱怨，在家上班後早上七點LINE就一直響，放假日也被要求參與線上會議，LINE若沒秒回主管就會以為在打混，讓他無奈直呼「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」獲得許多上班族共鳴。

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有位網友在PTT發文，抱怨自己在家上班後遇到的種種困擾。像是即便請假了，主管仍打電話來喊他上線開會，「你不是在家嗎？不能上網開會嗎？」還有從早上7點開始LINE就一直響，要求回報工作計畫和身體狀況，「沒有立馬回覆的人被各種追殺」，下班前又要回覆工作進度，晚上還有各種突發狀況。

▲傳LINE結尾加「喔」較好？網舉實例，更揭1重點。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲居家上班後，LINE成為許多民眾聯絡工作事項的管道。（示意圖／翻攝LINE官網）
另外包括「遠端桌面如果沒有時時保持連線，LINE如果沒有秒回，主管都會以為你在打混」、「公司高級長官一再重申居家辦公不是放假，每天電話查勤」，讓原PO不禁無奈直呼「心已累」，詢問大家「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」

許多心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「感覺好像更累了」、「事情有做完就好何必把人綁在電腦前面」、「井蛙管理思維」、「之前就有人說資訊科技就是讓上班跟居家的界線模糊」、「還要顧小孩更累」、「這種加班怎麼算啊」。（編輯：倪浩軒）

▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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