居家辦公心累！他嘆「被貼標籤」：LINE沒秒回就被說打混
台灣COVID-19疫情持續延燒，為了減少不必要的移動，越來越多民眾開始居家辦公，但在家遠端上班也衍生出一些新型態的職場問題。就有網友抱怨，在家上班後早上七點LINE就一直響，放假日也被要求參與線上會議，LINE若沒秒回主管就會以為在打混，讓他無奈直呼「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」獲得許多上班族共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 11:04:48
有位網友在PTT發文，抱怨自己在家上班後遇到的種種困擾。像是即便請假了，主管仍打電話來喊他上線開會，「你不是在家嗎？不能上網開會嗎？」還有從早上7點開始LINE就一直響，要求回報工作計畫和身體狀況，「沒有立馬回覆的人被各種追殺」，下班前又要回覆工作進度，晚上還有各種突發狀況。
另外包括「遠端桌面如果沒有時時保持連線，LINE如果沒有秒回，主管都會以為你在打混」、「公司高級長官一再重申居家辦公不是放假，每天電話查勤」，讓原PO不禁無奈直呼「心已累」，詢問大家「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」
許多心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「感覺好像更累了」、「事情有做完就好何必把人綁在電腦前面」、「井蛙管理思維」、「之前就有人說資訊科技就是讓上班跟居家的界線模糊」、「還要顧小孩更累」、「這種加班怎麼算啊」。（編輯：倪浩軒）
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