哪個「冰棒口味」國人最愛？民眾全點唯一選擇：經典無敵
夏季吃冰不僅是絕佳享受，能短時間體驗各種新穎奇特的口味，更是冰品控們的天堂享受，多虧滿佈台灣大街小巷的超商在夏日熱戰時節貢獻，不管是獨家限定、復刻經典還是創意聯名，五花八門的冰品充斥我們周遭。也因此就有網友在網路上表示疑惑「哪個『冰棒口味』國人最愛？」民眾卻一面倒點出唯一選擇，直言「兒時回憶」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 11:07:31
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「冰棒最喜歡哪個口味」的文章表示，「雖然才5月中左右但台灣已經熱到不行，我個人夏天最喜歡最喜歡的口味是蘇打的！蘇打口味的冰棒不管挑哪一家都沒踩過雷，隨便吃隨便好吃！通常還都不貴！請問你們冰棒最喜歡哪個口味」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
大量網友們紛紛認為「紅豆粉粿牛奶冰棒」是唯一選擇，「紅豆牛奶冰棒 only 不接受其他廠牌、不接受其他口味」、「紅豆粉粿」、「紅豆粉粿、紅豆鮮奶冰棒都不錯」、「經典無敵=紅豆牛奶冰，主要吃的是兒時回憶」、「不敗口味：紅豆粉粿！只是它越來越小支」、「紅豆粉粿！不知道要吃什麼就吃這個」、「紅豆粉粿，便宜又美味」、「紅豆粉粿推推」。（編輯：王柏文）