過度忙碌易成糊矇族　醫：選擇正確人工淚液有助告別眼乾

對上班族而言，除了久坐導致的筋骨痠痛，更令人煩心的就屬乾眼症狀了。因為長時間注視3C產品出現的文明病，偏偏卡在沒時間就醫，只好先拿同事的眼藥水緩解不適，或去距離公司最近的藥妝店購買市售眼藥水救急。不過這樣不根治護理方式，眼睛不適的症狀真的會有好轉的一天嗎？是否會更嚴重或出現併發症狀的可能呢？





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眼睛乾 澀、視線模糊買眼藥水應急有用嗎?醫：小心越點越糊！

高雄同喬眼科院長李永誠表示，目前一般民眾出現眼睛不適症狀 ，如疲勞、酸澀、模糊等，相較於直接就醫對症下藥，會先去購買市售眼藥水緩解眼睛不適，根據全台護眼趨勢調查結果顯示，國人僅15%選擇馬上走進眼科診所就診，並有將近5成的患者選擇自行診斷或不予理會。





「市售眼藥水品項多，且有些成分若長期使用，會讓乾眼疾病的不適症狀 更加劇。」李永誠分析市售眼藥水的成分複雜，或是以日文書寫，消費者很難判斷是否符合眼睛真實病症。李永誠舉例，常見的小花眼藥水添加了血管收縮劑，雖然短時間能消除眼睛紅腫現象，但長期點用可能會引發急性青光眼，甚至乾眼疾病，讓眼睛在不點藥水時容易很紅，且連帶出現搔癢、異物感的情況。另外市售眼藥水中常見的防腐劑BAK ，在長時間使用下，也會造成眼角膜破皮，引發乾眼症狀。





▲長時間使用有害眼睛成分的眼藥水，恐造成眼角膜破皮，引發乾眼症狀。愛爾康 糊矇族好夥伴（圖／品牌提供）

視線糊矇、乾、澀已是「大宗」文明病 醫：使用人工淚液治療保護眼睛

上班族平時工作用眼過度之下，乾眼疾病年輕化已是目前趨勢，除了眼睛疲勞、乾澀、痠痛之外，「視力模糊」也是國人需注意的前三名乾眼症狀，身為一位朝九晚五並時常加班的都市糊矇族，更需注意眼藥水僅能治標不治本，且可能越點越沒效。在高效率運轉的生活模式中，找到正確的治療方式，才能省力又安心。





李永誠建議，需先從觀察症狀開始，才能對症下藥。乾眼疾病的產生，往往都是因眨眼次數降低，導致眼表層缺水或水分容易蒸發。因此，若發現使用治標的眼藥水達三天都無法改善，有可能是乾眼疾病造成的原因，應選擇使用人工淚液。





李永誠指出，人工淚液除了成分與眼球組成類似，病患不必害怕長期使用之下會造成眼睛的負擔，甚至出現越點越乾的狀況。而具有長效保濕因子以及鎖水因子的人工淚液，能更有效減少淚液蒸發，緩解眼睛各種不適症狀。此外，現在歐美進口的人工淚液多採用新型專利防腐劑，患者不必擔心長時間使用會傷害眼角膜。





生活重要，眼睛的健康更要留意，當眼睛在長時間盯螢幕後出現乾眼症狀，醫師建議讓雙眼多休息、多眨眼，不待在會讓眼睛直接吹風或太乾的環境，而若對人工淚液的使用上有任何不清楚，都建議直接與醫師討論，回返健康水亮的新視界！



