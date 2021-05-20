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醫曬最美疫苗照「我打是為了別人」！網臉紅：只看到鎖骨

▲血管外科女醫師吳欣岱19日在臉書上分享對於疫苗的看法，也曝光接種疫苗的照片，卻意外引來許多網友歪樓留言。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
▲血管外科女醫師吳欣岱19日在臉書上分享對於疫苗的看法，也曝光接種疫苗的照片，卻意外引來許多網友歪樓留言。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 11:46:05

台灣疫情爆發，近期本土個案快速激增，不少人也開始關注疫苗相關政策。對此，血管外科女醫師吳欣岱就於19日在臉書上針對疫苗提出想法，表示「都是大人了，要不要打疫苗難道還要爸爸媽媽手牽著手帶去打嗎？」隨後也貼出自身接種疫苗的照片，但不少網友反而歪樓將重點聚焦在吳欣岱的性感鎖骨，直喊「最美疫苗照！」

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吳欣岱19日於臉書上發文，表示最近有許多人在討論疫苗政策，她坦言，無論是一開始適用公費施打對象的人，到後來的自費施打對象，都是大人了，「要不要打疫苗難道還要爸爸媽媽手牽著手帶去打嗎？」

▲血管外科女醫師吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
▲血管外科女醫師吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
吳欣岱無奈說，每個人捫心自問一開始為什麼不去打疫苗？是因為僥倖心態覺得台灣不會大爆發，還是因為電視節目跟網路文章告訴你併發症很恐怖、晚點還會有其他牌子的疫苗現在打的人是笨蛋？「還是你覺得你去打疫苗就稱了民進黨的心如了陳時中的意，你偏不要？」

吳欣岱強調，認為可能有人覺得有些政策可以更好，她也舉例前陣子說的讓疫苗施打流程更友善、給醫療人員施打疫苗的公假等，「但那都只是85分跟90分的差別而已，大家都是大人了，巨嬰心態不會讓政府更要討好你，只會讓你比較早確診而已。」隨後吳欣岱也貼出自身接種疫苗的照片，喊話「我打是為了別人你不打是為了自己」。

▲吳欣岱醫師曬出接種疫苗的照片。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
▲吳欣岱醫師曬出接種疫苗的照片。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友打氣留言，「感謝第一線保護我們的醫護與防疫人員。台灣加油。」、「推『我打是為了別人你不打是為了自己』」、「我想讓醫護先打，前線作戰的勇士必須更有防護力。」、「說得真好，而且好美」。

但也有人反而將焦點放在吳欣岱的性感鎖骨，「欣賞醫師的美圖真是疫情期間最好的一件事」、「打疫苗都要美美的，這張可以當鼓勵大家打疫苗的宣傳海報了。」、「最美的疫苗宣傳大使」、「穿這件打也太犯規了！」、「衛福部如果找妳代言打疫苗早就打完了」、「我只看到鎖骨啊，哪有什麼疫苗」。

▲吳欣岱醫師針對疫苗政策提出想法。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
▲吳欣岱醫師針對疫苗政策提出想法。（圖／翻攝吳欣岱臉書）
據了解，中央流行疫情指揮中心19日表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑，於19日下午運達桃園國際機場。指揮官陳時中強調，這批疫苗希望供給第一線防疫人員使用，因為需要運送大量的確診人員，防疫工作人的安全，健康才能得到確保，會在這兩天做出討論，來針對這批疫苗的控管與使用。（編輯：陳雅雲）

▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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