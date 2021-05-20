醫曬最美疫苗照「我打是為了別人」！網臉紅：只看到鎖骨

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吳欣岱無奈說，每個人捫心自問一開始為什麼不去打疫苗？是因為僥倖心態覺得台灣不會大爆發，還是因為電視節目跟網路文章告訴你併發症很恐怖、晚點還會有其他牌子的疫苗現在打的人是笨蛋？「還是你覺得你去打疫苗就稱了民進黨的心如了陳時中的意，你偏不要？」
吳欣岱強調，認為可能有人覺得有些政策可以更好，她也舉例前陣子說的讓疫苗施打流程更友善、給醫療人員施打疫苗的公假等，「但那都只是85分跟90分的差別而已，大家都是大人了，巨嬰心態不會讓政府更要討好你，只會讓你比較早確診而已。」隨後吳欣岱也貼出自身接種疫苗的照片，喊話「我打是為了別人你不打是為了自己」。
貼文一曝光，就引來不少網友打氣留言，「感謝第一線保護我們的醫護與防疫人員。台灣加油。」、「推『我打是為了別人你不打是為了自己』」、「我想讓醫護先打，前線作戰的勇士必須更有防護力。」、「說得真好，而且好美」。
但也有人反而將焦點放在吳欣岱的性感鎖骨，「欣賞醫師的美圖真是疫情期間最好的一件事」、「打疫苗都要美美的，這張可以當鼓勵大家打疫苗的宣傳海報了。」、「最美的疫苗宣傳大使」、「穿這件打也太犯規了！」、「衛福部如果找妳代言打疫苗早就打完了」、「我只看到鎖骨啊，哪有什麼疫苗」。
據了解，中央流行疫情指揮中心19日表示，我國透過COVAX獲配的第二批AstraZeneca疫苗41.04萬劑，於19日下午運達桃園國際機場。指揮官陳時中強調，這批疫苗希望供給第一線防疫人員使用，因為需要運送大量的確診人員，防疫工作人的安全，健康才能得到確保，會在這兩天做出討論，來針對這批疫苗的控管與使用。（編輯：陳雅雲）
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