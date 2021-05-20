塞席爾接種中國疫苗疫情仍燒　專家：突破性感染不罕見

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，各家疫苗相繼問世，為疫情帶來一絲希望之光，但是疫苗的有效性卻也成為爭論議題之一。東非島國塞席爾全國接種率高達61.4%，但近日單日新增確診卻節節飆升，因為該國廣泛施打中國藥廠製造的國藥疫苗，更引發外界對於國藥疫苗有效性的新一輪質疑。





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綜合《半島電視台》（Al Jazeera）、《路透》（Reuters）等外媒報導，在過去一個月當中，塞席爾的確診人數持續攀升，根據塞席爾當局公佈的數字當中，光是13日就已經出現超過2700例病例。塞席爾全國大約10萬人，其中有61.4%人口已經接種過新冠疫苗，根據《紐約時報》（The New York Times）報導，在已經接種過兩劑的人當中，有57%的人接種中國的國藥（Sinopharm）疫苗，43% 的人注射了阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。





塞席爾近日疫情反彈，引發國際間對中國國藥疫苗有效性的質疑。阿拉伯聯合大公國18日時更緊急宣布，要讓注射完2劑國藥疫苗卻遲遲沒出現抗體的人，優先施打「第3劑」國藥疫苗。





▲中國國藥疫苗的有效性近日遭到國際間質疑。（圖／美聯社／達志影像）

《紐約時報》引述美國喬治城大學（Georgetown University）醫學院研究員劉成龍的說法指出「突破性感染」的狀況並不罕見，也就是說接種過疫苗的人，患病的可能性要小得多，但是仍有可能發生，「因為沒有疫苗是百分之百有效」。





現今所投入的疫苗都曾經發生過突破性感染的狀況，美國使用莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）兩種新冠疫苗，也發生了9245例突破性感染案例。而中國藥廠生產的另一種疫苗科興（Sinovac）也曾經在菲律賓發生突破性感染，而近日泰國國家女排隊也是接種了第一劑的科興疫苗之後，有20多名隊員篩檢呈現陽性。





美國羅格斯大學（Rutgers University）生物化學教授理查德‧埃布賴特（Richard H. Ebright）指出，由塞席爾的疫情局勢可以看出，必須要關切疫苗突破性感染的狀況。劉成龍進一步表示表示，目前專家們正在持續研究這些突破性感染病例的常見程度。





根據世界衛生組織（WHO）的標準，疫苗有效率達到50%，就能進入緊急使用疫苗清單當中。約翰霍普金斯大學阿達利亞醫生（Amesh A. Adalja）指出，儘管世衛已經批准了國藥疫苗，並且列入緊急使用清單當中，但與莫德納以及輝瑞相比，國藥疫苗的有效率並不是最高的。但是世界上絕大多數國家，尤其是亞洲、非洲、拉丁美洲等國家，很難取得莫德納以及輝瑞等高效性疫苗。





由於塞席爾除了施打國藥疫苗以外，還有使用AZ疫苗，目前世衛也正在對塞席爾發生的突破感染數據進行進一步調查。不過科學家以及公衛專家普遍認為，鑑於塞席爾目前的情況，在無法獲得更好疫苗的情況下，塞席爾應該要繼續廣泛接種疫苗，而不是停止接種，接種現有疫苗的益處仍大於染疫風險。並且加強對居民和遊客的健康教育，了解接種疫苗和持續採取公共衛生措施的重要性。



