高雄「超前部署」專責病床數大勝雙北　基進黨分析2原因

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對於南北差異，陳子瑜認為，第1個原因在於縣市首長有沒有認真的看待疫情。他說，武漢肺炎爆發是2020年的事情，至今已經1年多，柯文哲與侯友宜從2018年就任或連任，理應會比照中央流行疫情指揮中心，制定完整的應對方案，並根據雙北的醫療量能與人口數，預備相對應的專責病床，跟著局勢變化隨時啟動。但他直言，很顯然的，柯文哲和侯友宜在過去1年多來，只是忙著提出跟陳時中不同的看法，讓自己不那麼配合中央的防疫規劃，來證明自己在防疫中的「品牌差異」。
反觀2020年中才就任的陳其邁，陳子瑜認為，因為有中央防疫的經驗，知道武漢肺炎病毒的變異株的傳染力更強，疫情隨時會出現意外發展，陳其邁一上任就和衛生局、高雄醫界有密切聯繫，做好準備。
此外，侯友宜是警界出身，與醫界的脈絡較遠，而柯文哲雖然是醫界出身，但陳子瑜說，柯的人緣之差是眾所皆知之事，市長任內傳出聯合醫院醫護人員遭減薪、涉嫌性騷擾的前市政顧問劉嘉仁回台北市立聯合醫院避風頭等引發爭議的事件。在柯文哲主政下，台北醫界甚至出現「聯醫系統」與「非聯醫系統」的對立，前者因為與市府有指揮隸屬關係，比較配合柯的政策，後者則不願配合。從目前的台北防疫情政策指揮來看，非聯醫系統的運作反而還比較順暢。
陳子瑜認為，醫界與公衛界出身的陳其邁，與高雄醫界的關係十分緊密，因此醫院都十分樂意配合高雄市政府的政策，另一方面，衛生局長黃志中、簡任技正潘炤穎，與陳其邁共同組成「高雄防疫鐵三角」，確實執行防疫措施。這2項因素，也反應在防疫旅館的整備上，儘管雙北擁有最多的觀光資源，以5月19日的數據來看，台北有6602間的防疫房間、新北約為1120間、高雄則有3405間，短期內會持續增加到4200間左右。
陳子瑜說，台北、新北與高雄這3座城市的縣市首長有沒有認真、積極的應對疫情，數字會說話。不過他亦直言，當然還有另一個很重要的原因，就是高雄人超前部署，換了一個市長。
新聞來源為Newtalk 新頭殼