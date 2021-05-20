值得敬佩！網點名「這群人」是防疫無名英雄：細想很心酸
台灣COVID-19疫情持續延燒，本土確診案例連續5天破百，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入防疫三級警戒，第一線的現場醫護人員全部忙翻天，外界也湧現許多替醫護打氣的聲音。不過有網友指出，除了醫護人員外，還有「一群人」也是值得敬佩的無名英雄，獲得大家認同，直呼「各工百業都值得尊敬！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 12:28:20
有網友在臉書社團《爆廢公社》發文詢問大家，「請問您覺得醫院的清潔阿姨，同樣值得敬佩嗎？」原PO指出，第一線的醫護人員犧牲很大，辛苦自是不必多說。不過醫院內除了醫護人員，還有許多其他員工，「比如清潔，比如推床，比如保全，比如商店街，比如看護，比如保險業務。」原PO認為，這些人一樣承受很大的風險在努力工作，「但似乎都被大眾無視了，覺得細想，也有他們的心酸處。」
文章發佈後掀起討論，認同的網友紛紛留言回覆說，「只要是堅守工作崗位上，各工百業都值得尊敬」、「所有配合防疫的人都很重要」、「辛苦所有前線的人員」、「醫院的打掃阿姨是非常重要的一份子喔」、「醫院清潔人員一直是被遺忘的一群。醫院的清潔人員不應該外包，應該等同醫院員工對待。因為他們的清消對院內感染來說是第一線的，但通常都是最低薪資甚至於根本低薪」。
全台至今已有多家醫院傳出院內確診消息，像台大醫院昨（19）日便宣布已有10位院內員工確診，值此時刻，不僅是醫護人員，所有在醫院上班的人都很辛苦，必須做好全套防護措施，都值得全民給予加油打氣。（編輯：倪浩軒）
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