新壽推保戶關懷措施　啟動居家、異地辦公

新冠肺炎疫情變化快速，新光人壽為確員工健康及保戶服務與公司營運正常運作，自5月初提供多元保戶服務關懷措施，並啟動分級應變措施，居家、異地辦公，執行業務分流，及嚴謹的防疫措施。





我是廣告 請繼續往下閱讀

自去年新型冠狀病毒爆發以來，新壽不斷超前部署，關注疫情變化，制定與執行各項防疫措施，以避免感染風險。一、加強職場環境清潔，提高公共空間消毒頻率，各出入口放置酒精加強人員手部清潔。二、大樓人員進出管控採實聯制，進出須量測體溫，指定樓層設立訪客接待區，與辦公空間區隔，外部人士不可進入辦公區域。三、強化全體同仁防疫意識，落實宣導自主健康管理的重要，落實每日防疫通報；上班時間、參與會議、訓練活動時，保持社交距離，全程佩戴口罩，5人以上會議一律採線上視訊。四、制定營運持續計畫（Business Continuity Planning, BCP）、配置安全遠端辦公軟硬體設備，定期執行居家辦公演練，維持商業流程的正常運作。





為了讓民眾能進一步安心防疫，也與時俱進陸續推出抗疫商品，例如「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，結合法定傳染病住院保障加倍特色，30歲男性一年保費只要910元即可享有每天住院最高5,000元日額的保障，輕鬆打造安全防護網，鼓勵保戶及早規劃、有備無患。「新光人壽好時光住院醫療定期健康保險」，提供住院日額、加護病房、住院關懷、長期住院生活補助、負壓隔離病房等保險金，提供保戶擁有完整的醫療保障。





在客戶服務諮詢提供多元的線上服務、0800服務及臨櫃服務管道，可依個別需求透過免付費客服專線諮詢，並將導引至保戶會員服務專區，透過官網登入會員、APP、LINE官方帳號與智能客服小新，進行線上自主服務。





保費繳交：受covid-19疫情影響之保户(包含但不限於確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者)得個別檢具證明文件向本公司申請緩繳保費3個月。





保單借款繳息方面：受covid-19疫情影響之保户(包含但不限於確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者)得個別檢具證明文件向本公司申請緩繳保單借款6個月。保單借款繳息方面：新光人壽已建置多元且完整之服務管道，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會，透過新光人壽官網登入會員中心、新光人壽APP與智能客服小新，使用24小時不打烊的自主服務。理賠作業方面保戶確診罹患covid-19，提供額外理賠保障服務。





另外新契約投保服務：保戶得以近一年體檢報告資料(如健檢報告或病歷)取代體檢，以減少出入醫檢院所，相關作業保戶得聯繫業務員諮詢辦理。





若保戸為醫護人員者，因工作而感染經確診住院者，疫情期間將另致贈慰問金，期盼保戶早日康復。





面對疫情的詭譎多變，新光人壽持續以最嚴謹的態度執行高規格防疫機制，守護每一位客戶和員工健康，維護辦公場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。



