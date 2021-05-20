巷仔內／業力引爆的520　蔡英文第二任能帶我們去哪裡？

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文被這些鐵打的國營事業困得動彈不得，改革綁手綁腳，前腳才喊台鐵企業化都還沒喊熱，後腳換台電出包，經濟部長王美花氣到對台電說重話，但沈痾已久的國營事業，豈是一個政治任命的經濟部長喊得動？接著華航諾富特失守，連帶燒起一連串本土疫情，至今全台進入三級戒備，蔡英文連任以來第二年520，內憂外患不斷，讓她不得不低調再低調，連例行的公開談話都未安排。
前朝的陳水扁、馬英九執政都是從第二任任期開始走向衰敗，不過蔡英文連任後的第一年，看似有好的開始，現在卻一夕翻轉。
外部因素有中共軍機不斷擾台、台灣始終難以叩關WHO、中國無預警關閉香港駐台辦事處，這些外交事務難以操之在己，民進黨更不可能為了討好中國承認九二共識，中國問題至多成為國民黨與民進黨的相罵本，一般市井小民對於中國霸道也多是氣憤不已，因此對外關係反讓蔡政府佔得上風。
然而對內，卻無法簡單用藍綠、傾中、仇中來操縱。民眾感受最直接的，就是包括民生物價、水、電到股票、最低薪資等等。執政說穿了，簡單套用韓國瑜競選總統的口號，就是「台灣安全、人民有錢」，做到這兩項，滿意度就會高，做不到滿意度就會低。不過，拖累台灣安全的後腿不少，腐敗的官僚結構、鐵打的國營事業對上流水的政務官，根本難以從結構改革，最後鑄成鐵路大小意外不斷，最終犧牲人命、官員下台負責；電力供應告急、百年大旱也凸顯台灣在水資源上的分配不均與水利改革的問題。
蔡政府上任後不斷鼓勵台商回流，經濟部每次只顧交出漂亮的台商投資數字，但台灣的電力、水力甚至土地、人力有跟上台商回流腳步嗎？執政不是只要交出漂亮數字，還有全盤能源戰略考量，若只是一味給民眾看漂亮的表面，但設備、水電沒跟上，就成了現在台灣狀態。遇到用電高峰期，為了不斷電，台電只能苦苦哀求用電大戶「少用點」。分區限水，為了支撐所謂台灣GDP、護國神山企業，卻苦了人民，怎可能要求共體時艱？畢竟上一個喊共體時艱的馬英九，卸任前只剩9.2％滿意度。
今天520，國民黨喊出蔡英文「缺水、缺電、缺疫苗」，還有黑道跟萊豬，愧對人民。私下許多綠營幕僚對於在野黨的政治操作都相當不以為然，相較於在野時間長達將近20年的民進黨，國民黨當在野黨的確還在學習。但「缺水、缺電、缺疫苗」的口號卻沒喊錯，至少目前民進黨執政狀態就是如此。當民進黨神主牌「非核家園」面臨缺電挑戰時，如何堅持非核下確保能源穩定供應？8月的能源公投是第一張試卷，其次，開放美豬，讓台灣能在國際貿易上更有籌碼，又要如何說服民眾？至少目前蔡政府缺水缺電的各種狀態，很難說服民眾接受美豬。
而台灣的考驗，不會是只有當下的疫情，還有未來各種環保、國際、兩岸下的矛盾與衝突，蔡英文第二任要帶領台灣人民怎麼走？民眾都等著看。