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巷仔內／業力引爆的520　蔡英文第二任能帶我們去哪裡？

▲今天是總統蔡英文連任總統滿週年，但肺炎疫情嚴峻，讓她低調度過520這一天，並未公開發表談話。（圖／取自總統府官網）
▲今天是總統蔡英文連任總統滿週年，但肺炎疫情嚴峻，讓她低調度過520這一天，並未公開發表談話。（圖／取自總統府官網）

記者胡宥心／特稿

2021-05-20 16:56:36

今（20）日是蔡英文連任滿週年的日子，一年前她拿下台灣選舉史上最高的817萬票風光上任，感性宣示「一定會留下一個更好的國家給你們」。如今一年過去，民進黨創造更好的國家了嗎？恐怕未然。才短短兩個月，就把先前一年發生的包括阻絕武漢肺炎疫情、防止非洲豬瘟、股市屢創新高、美國政要接連訪台等民進黨政績紅利敗光光。蔡英文第二任任期才過了四分之一，在現在這個狀態下，大家如何相信民進黨能給下一代更好的國家？

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從清明連假開始的台鐵太魯閣號出軌意外到後續激昂喊聲的台鐵改革、華航諾富特引爆的疫情失控到本土疫情失守、台電接連出包，513、517大停電，以及4月開始分區限水，幾個民生大議題，立刻讓蔡政府的第二任執政由紅翻黑，蔡英文也彷若回到2019年被韓流吹得東倒西歪的蔡英文，講話保守無新意，事件發生後的改革也死氣沈沈。

蔡英文被這些鐵打的國營事業困得動彈不得，改革綁手綁腳，前腳才喊台鐵企業化都還沒喊熱，後腳換台電出包，經濟部長王美花氣到對台電說重話，但沈痾已久的國營事業，豈是一個政治任命的經濟部長喊得動？接著華航諾富特失守，連帶燒起一連串本土疫情，至今全台進入三級戒備，蔡英文連任以來第二年520，內憂外患不斷，讓她不得不低調再低調，連例行的公開談話都未安排。

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成50死、2百餘人輕重傷的慘劇。（圖／記者林柏年攝，2021.04.08）
▲太魯閣號發生出軌意外，釀成49人死亡、247人輕重傷的慘劇。（圖／記者林柏年攝，2021.04.08）
前朝的陳水扁、馬英九執政都是從第二任任期開始走向衰敗，不過蔡英文連任後的第一年，看似有好的開始，現在卻一夕翻轉。

外部因素有中共軍機不斷擾台、台灣始終難以叩關WHO、中國無預警關閉香港駐台辦事處，這些外交事務難以操之在己，民進黨更不可能為了討好中國承認九二共識，中國問題至多成為國民黨與民進黨的相罵本，一般市井小民對於中國霸道也多是氣憤不已，因此對外關係反讓蔡政府佔得上風。

然而對內，卻無法簡單用藍綠、傾中、仇中來操縱。民眾感受最直接的，就是包括民生物價、水、電到股票、最低薪資等等。執政說穿了，簡單套用韓國瑜競選總統的口號，就是「台灣安全、人民有錢」，做到這兩項，滿意度就會高，做不到滿意度就會低。不過，拖累台灣安全的後腿不少，腐敗的官僚結構、鐵打的國營事業對上流水的政務官，根本難以從結構改革，最後鑄成鐵路大小意外不斷，最終犧牲人命、官員下台負責；電力供應告急、百年大旱也凸顯台灣在水資源上的分配不均與水利改革的問題。

蔡政府上任後不斷鼓勵台商回流，經濟部每次只顧交出漂亮的台商投資數字，但台灣的電力、水力甚至土地、人力有跟上台商回流腳步嗎？執政不是只要交出漂亮數字，還有全盤能源戰略考量，若只是一味給民眾看漂亮的表面，但設備、水電沒跟上，就成了現在台灣狀態。遇到用電高峰期，為了不斷電，台電只能苦苦哀求用電大戶「少用點」。分區限水，為了支撐所謂台灣GDP、護國神山企業，卻苦了人民，怎可能要求共體時艱？畢竟上一個喊共體時艱的馬英九，卸任前只剩9.2％滿意度。

今天520，國民黨喊出蔡英文「缺水、缺電、缺疫苗」，還有黑道跟萊豬，愧對人民。私下許多綠營幕僚對於在野黨的政治操作都相當不以為然，相較於在野時間長達將近20年的民進黨，國民黨當在野黨的確還在學習。但「缺水、缺電、缺疫苗」的口號卻沒喊錯，至少目前民進黨執政狀態就是如此。當民進黨神主牌「非核家園」面臨缺電挑戰時，如何堅持非核下確保能源穩定供應？8月的能源公投是第一張試卷，其次，開放美豬，讓台灣能在國際貿易上更有籌碼，又要如何說服民眾？至少目前蔡政府缺水缺電的各種狀態，很難說服民眾接受美豬。

而台灣的考驗，不會是只有當下的疫情，還有未來各種環保、國際、兩岸下的矛盾與衝突，蔡英文第二任要帶領台灣人民怎麼走？民眾都等著看。

▲高雄市府四維行政中心晚間停電。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
▲缺水、缺電成了蔡政府第二任期最大考驗。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.17）
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