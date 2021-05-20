生泰藥廠大火　南市府裁罰82.5萬元

上櫃公司生泰合成工業公司今（20）日清晨6點16分發生火警，因瓦斯外洩，連廠外台1線省道的兩旁側溝都冒出大火，火勢在上午8點47分完全撲滅，幸無人員傷亡﹔環保局將依違反空氣污染防制法，裁罰82.5萬元。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-20 15:45:03
生泰合成以製作原料藥為主，其關係企業生達製藥廠與該工廠緊鄰，今晨6點多，生泰合成的生產工廠，突然冒出大量黑煙，台南市消防局第一時即出動40輛消防車前往灌救，台南市警局新營分局也迅速將台1線長榮陸橋至高鐵橋下暫雙向封閉。
因現場產生大量黑煙，台南市環保局的毒化災應變隊也來支援偵測空品；經警兩個多小時搶救，火勢在上午8點43分即加以控制，8點47分即全部撲滅，消防局總共調派71車162名警義消救援，幸未造成人員傷亡。
台南市政府環保局表示，目前鄰近空氣品質測站顯示，空品狀況未受影響，該局於接獲火災發生訊息時，已在該局臉書、有線電視台跑馬燈及廣播電台提醒可能影響鄰近新營及後壁地區居民，暫時性緊閉門窗，避免外出。
環保局表示，生泰合成公司，因管理不當造成大量污染物逸散，環保局將依違反空氣污染防制法第32條第一項第三款規定裁82.5萬元，並將檢測是否有毒物外洩情形。
生泰合成工業公司表示，生達、生泰公司人員經清點人員均安，生達公司將停工一天，兩家公司均保有火險，生達製藥生產大樓，成品倉均無恙。