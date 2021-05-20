自煎雞胸肉當防疫餐！她嘆「食之無味」 內行曝調味撇步
台灣新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（20）再增加286例本土確診病例，已是連續6天本土病例破百。各級政府紛紛呼籲民眾減少不必要的移動，許多人響應宅在家拼防疫的新生活，過去外食慣了，如今親下廚便成為重大挑戰。就有網友抱怨，自己煎雞胸肉當防疫餐，但卻不太好吃，「食之無味棄之可惜」。文章一出掀起討論，釣出許多內行人分享調味撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 15:55:41
有位網友在PTT發文表示，自己用之前買的雞胸肉在家煮了防疫餐，煎得還算成功，表皮金黃內裡軟嫩，但原PO直言可是「相較雞腿，雞胸肉就是沒那麼好吃」，吃到後來甚至大嘆「食之無味棄之可惜」，而且因為買的食材還沒吃完，晚上還要再吃一次，讓原PO直呼「好痛苦的一天！」
雞胸肉真的比不上雞腿嗎？許多網友紛紛分享各自的料理秘方，「做炸雞」、「裹麵粉丟下去炸，再配一杯珍奶」、「要先用鹽水醃一夜，隔天再煮，才會好吃」、「可以撒胡椒鹽看看」、「泡2％～3％的鹽水一晚，水煮熟了後再用平底鍋煎表面，超好吃」、「米酒非常非常重要，水煮＋米酒＋雞胸肉，比雞腿肉還好吃，誠心推薦」、「用牛奶或橄欖油（＋鹽及香料）醃一個晚上」、「用豆腐乳醃」、「用鹽麴醃超讚」。
另外也有網友指出，「我從小就覺得雞胸肉比較好吃耶，就覺得雞腿比較腥還有筋，不喜歡」、「雞腿肉好吃很多，但我自己吃雞胸飽足感大增」、「雞腿肉除了油脂比較多之外整個好吃太多」。（編輯：倪浩軒）
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