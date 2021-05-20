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確診個案足跡跨縣市難防？陳時中：這就是全國升三級主因

▲指揮中心20日召開記者會，說明最新國內疫情現況。指揮官陳時中（中）強調，盡量不外出減少人群接觸，大家一起把防疫做第一優先考量。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心20日召開記者會，說明最新國內疫情現況。指揮官陳時中（中）強調，盡量不外出減少人群接觸，大家一起把防疫做第一優先考量。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-20 15:55:59

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，國內新增286例本土個案，且分佈在全台10縣市，讓民眾相當憂心自己是否有到過確診者所到之處，也對有症狀感到恐慌，對此，指揮官陳時中回應，確診者跨的縣市多，這才是將全國升到第三集警戒的主要原因，但他也打強心針，告訴大家對這種足跡真的不用那麼在意，除非有密切接觸，否則他走過去你再走過去被染疫的可能性非常低。

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指揮中心表示，國內新增的286例本土個案，有155例男性、131例女性，居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為台北市87例(以萬華區40例為多)，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
有鑒於確診者足跡近乎遍佈全台，讓民眾相當擔憂，也不確定自己到過類似場域又出現相關症狀，是否應該去採檢。對此，陳時中表示，確診者跨的縣市多，這也才是為什麼要將防疫警戒全國都升到第三級的主要原因，但他也提到，其實大家對這種足跡真的不用那麼在意，不會說一個確診者走過去、你再走過去就中鏢了，這個可能性非常低，但是若有密切接觸那麼可能性就相對的高。

其次，陳時中說，密切接觸若又不是密切到那種程度，可能只是見面有寒暄一下，只要沒有超過一定時間且當下有適當保護，這個可能性也很低，所以在這樣的情況下，待在家裡盡量不要外出，或必要外出戴好口罩做好個人安全衛生比較重要。

至於症狀部分，陳時中坦言症狀本身很難判斷，像是腹瀉、腹痛、胸悶、胸痛到咳嗽或嗅味覺喪失都是，很難說用單一症狀去判斷，最主要的還是從有無接觸以及接觸強度，加上症狀有發生為是否要做採檢的一個考量，若都沒有，就把自我健康監測做好，別外出、少接觸人就好。

陳時中最後呼籲，大家把三級警戒的規範確實做好，不管是社區管理、企業管理、個人管理，大家把自己的責任那部分都做好，那麼三級的抗疫就會成功，那若企業對相關有人確診或居家隔離有不了解的部分，或是該怎麼安排才可以讓營運影響減到最低，都可以打1922詢問尋求解決方法，但不管發生任何情況，都應該要以防疫為第一優先考量。

▲指揮中心表示，無接觸史、活動史且無症狀者，無篩檢必要。
▲指揮中心表示，無接觸史、活動史且無症狀者，無篩檢必要。 （圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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