確診個案足跡跨縣市難防？陳時中：這就是全國升三級主因

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有鑒於確診者足跡近乎遍佈全台，讓民眾相當擔憂，也不確定自己到過類似場域又出現相關症狀，是否應該去採檢。對此，陳時中表示，確診者跨的縣市多，這也才是為什麼要將防疫警戒全國都升到第三級的主要原因，但他也提到，其實大家對這種足跡真的不用那麼在意，不會說一個確診者走過去、你再走過去就中鏢了，這個可能性非常低，但是若有密切接觸那麼可能性就相對的高。
其次，陳時中說，密切接觸若又不是密切到那種程度，可能只是見面有寒暄一下，只要沒有超過一定時間且當下有適當保護，這個可能性也很低，所以在這樣的情況下，待在家裡盡量不要外出，或必要外出戴好口罩做好個人安全衛生比較重要。
至於症狀部分，陳時中坦言症狀本身很難判斷，像是腹瀉、腹痛、胸悶、胸痛到咳嗽或嗅味覺喪失都是，很難說用單一症狀去判斷，最主要的還是從有無接觸以及接觸強度，加上症狀有發生為是否要做採檢的一個考量，若都沒有，就把自我健康監測做好，別外出、少接觸人就好。
陳時中最後呼籲，大家把三級警戒的規範確實做好，不管是社區管理、企業管理、個人管理，大家把自己的責任那部分都做好，那麼三級的抗疫就會成功，那若企業對相關有人確診或居家隔離有不了解的部分，或是該怎麼安排才可以讓營運影響減到最低，都可以打1922詢問尋求解決方法，但不管發生任何情況，都應該要以防疫為第一優先考量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。