全民響應！快安裝「台灣社交距離」APP　抽獎活動一次看

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KKBOX
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：KKBOX「Hi-Fi 無損音質一年份」序號×100
Garena 極速領域
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖及tag兩位好友。獎品：200折50代金券×20
角川国際動漫教育
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：日版『卡娜赫拉皮卡丘』娃娃x1
中化健康生技
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：「乳鐵多益EX6-打造黃金保護力」18錠×30名，「乳鐵多益EX6-打造黃金保護力」1盒(90錠)×3名
Pinkoi
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Oooh 香水隨身洗手皂×3，Oooh香氛酒精免洗手噴霧×3
抽獎截止時間5／23
美麗華影城
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：防疫護目鏡×5
巴哈姆特電玩資訊站
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：PS5 光碟版主機×3，動畫瘋月卡序號×300
SOGI手機王
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：行動電源、無線充電盤、傳輸線（陸續增加中）
荒野亂鬥
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖且tag好友。獎品：限量T恤×10，史派克造型徽章×10，100元7-11禮券×20，雙款荒野亂鬥貼紙組×20
日藥本舖-全台最大日系藥妝
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：茶樹莊園乾洗手60g或ADD+抗菌乾洗手淨化型噴霧99ml×10
台灣虎航
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：虎罩包×5
Ubisoft
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：UBISOFT旗下遊戲任選一款（遊戲平台任選）×5
Rainbow 6
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：《虹彩六號》遊戲內點數2670點（PC 版）×5
Blizzard
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：暴雪點數2000元（attle.net點數）×10
XPG Taiwan
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：RGB鍵Cherry軸XPG SUMMONER 召喚師機械式英文鍵盤有線鍵盤x1，XPG PRECOG 有線控 預知者 耳罩式耳機x1，XPG STARKER 台灣特仕版機殼x1
Corsair Taiwan
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Corsair K70 RGB MK.2 SE 機械式電競鍵盤×1，SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES Ultra-Light×1
EA 遊戲
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：《Apex 英雄》1,000硬幣×20
GameFlier 遊戲新幹線
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Mycard 500點數×10
跑跑卡丁車
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：睏寶娃娃×3
PUBG MOBILE：絕地求生Ｍ
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：防毒面具 (半面罩)×80，防疫別動對面具 (紫)×20名
抽獎截止時間5／24以後
MyCard
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：LINE貼圖自由選 MyCard會員點數30點×300
Muse木棉花
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：史萊姆懶人墊 ×5
Watsons 屈臣氏
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：雲飛葉黃素PLUS×3，中衛口罩×2
神腦國際 Senao
參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Type-C & Micro USB二合一充電線 ×5
※更多抽獎活動相關即時整理，請參考臺灣社交距離APP下載抽獎活動整理表
※上述所列相關抽獎活動辦法，依各業者最新公布為準（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。