  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全民響應！快安裝「台灣社交距離」APP　抽獎活動一次看

▲因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾安裝「台灣社交距離」APP，許多業者也推出抽獎活動響應。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署「台灣就業通」臉書）
▲因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾安裝「台灣社交距離」APP，許多業者也推出抽獎活動響應。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署「台灣就業通」臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 17:50:25

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，已連續6天本土病例破百。除了全國都提升至第三級疫情警戒外，中央流行疫情指揮中心也呼籲民眾安裝「台灣社交距離」APP，疾管署更祭出優惠，下載APP開啟通知，即可抽500元禮券（名額200人）。不僅政府單位，許多一般企業也紛紛響應，舉辦抽獎活動替「台灣社交距離」APP下載數衝人氣。《NOWnews》替大家整理如下：

我是廣告 請繼續往下閱讀
抽獎截止時間5／21

KKBOX

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：KKBOX「Hi-Fi ​ 無損音質一年份」序號×100

Garena 極速領域

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖及tag兩位好友。獎品：200折50代金券×20

角川国際動漫教育

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：日版『卡娜赫拉皮卡丘』娃娃x1

中化健康生技

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：「乳鐵多益EX6-打造黃金保護力」18錠×30名，「乳鐵多益EX6-打造黃金保護力」1盒(90錠)×3名

Pinkoi

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Oooh 香水隨身洗手皂×3，Oooh香氛酒精免洗手噴霧×3

抽獎截止時間5／23

美麗華影城

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：防疫護目鏡×5

巴哈姆特電玩資訊站

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：PS5 光碟版主機×3，動畫瘋月卡序號×300

SOGI手機王

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：行動電源、無線充電盤、傳輸線（陸續增加中）

荒野亂鬥

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖且tag好友。獎品：限量T恤×10，史派克造型徽章×10，100元7-11禮券×20，雙款荒野亂鬥貼紙組×20

日藥本舖-全台最大日系藥妝

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：茶樹莊園乾洗手60g或ADD+抗菌乾洗手淨化型噴霧99ml×10

台灣虎航

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：虎罩包×5

Ubisoft

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：UBISOFT旗下遊戲任選一款（遊戲平台任選）×5

Rainbow 6

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：《虹彩六號》遊戲內點數2670點（PC 版）×5 

Blizzard

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：暴雪點數2000元（attle.net點數）×10 

XPG Taiwan

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：RGB鍵Cherry軸XPG SUMMONER 召喚師機械式英文鍵盤有線鍵盤x1，XPG PRECOG 有線控 預知者 耳罩式耳機x1，XPG STARKER 台灣特仕版機殼x1

Corsair Taiwan

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Corsair K70 RGB MK.2 SE 機械式電競鍵盤×1，SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES Ultra-Light×1

EA 遊戲

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：《Apex 英雄》1,000硬幣×20

GameFlier 遊戲新幹線

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Mycard 500點數×10

跑跑卡丁車

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：睏寶娃娃×3

PUBG MOBILE：絕地求生Ｍ

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：防毒面具 (半面罩)×80，防疫別動對面具 (紫)×20名

抽獎截止時間5／24以後

MyCard

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：LINE貼圖自由選 MyCard會員點數30點×300

Muse木棉花

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：史萊姆懶人墊 ×5

Watsons 屈臣氏

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：雲飛葉黃素PLUS×3，中衛口罩×2

神腦國際 Senao

參與方式：1.下載「台灣社交距離APP」，並開啟接觸通知功能。2.手機桌面截圖（需包含台灣社交距離APP）。3.臉書活動貼文底下留言，並附上截圖。獎品：Type-C & Micro USB二合一充電線 ×5

※更多抽獎活動相關即時整理，請參考臺灣社交距離APP下載抽獎活動整理表

※上述所列相關抽獎活動辦法，依各業者最新公布為準（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
82.17%17.83%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.53%26.47%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.3%22.7%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.81%11.19%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀