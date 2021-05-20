人氣手遊攜手音樂才女　改編超有帶入感OST撫慰人心

隨著科技的演進，現今不只是電影，遊戲畫面也越來越講究，越發細緻，值得一提的是，在遊戲故事的世界觀也有很大的突破，像是漫威系列、惡靈古堡系列，都十足吸引人們的眼球，其實任何一部巨作，要使觀眾、玩家們沉浸其中，除了精緻的動畫和人物刻畫之外，配樂以及音效更得做到位，讓遊戲的整體感變得完整，這也是為什麼遊戲大廠們紛紛砸下重金，籌組音樂製作團隊，為遊戲量身打造主題曲，一次滿足玩家的視覺和聽覺享受！





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越來越多的手遊以及電玩遊戲重視主題曲和配樂，讓音樂的品質媲美電影配樂，除了畫面、操作引人入勝，配樂的重要性也不可同日而語，在過去可能只是簡單的旋律，如今可以是氣勢磅礡的交響樂，將樂曲的深度提升到另一個層次，也可以融合中西元素的多元曲風。





▲音樂才女林逸欣融合了中西方三種樂器，為近來在網路頗具聲量的手遊《薑餅人王國》打造主題曲「My Kingdom」演奏版。（圖／擷取影片）

近來在網路頗具聲量的手遊《薑餅人王國》主題曲「My Kingdom」演奏版，融合了中西方三種樂器合奏下，讓原本的歌曲呈現了不同的面貌，讓人感到耳目一新！更有眼尖的網友發現，演奏者竟是日前傳出結婚喜訊的音樂才女林逸欣，神技般的編曲，讓玩家聽到「My Kingdom」就能立刻進入《薑餅人王國》的餅乾世界，感受餅乾們冒險挑戰的精神。





細聽這首討論熱度很高的「My Kingdom」演奏版，可以發現林逸欣同時使用小提琴、鋼琴、古箏穿插演奏，搭配於台北陽明山拍攝的MV，前半段抒情敘事曲風，穿插上古英雄餅乾們的復古色調畫面，像是婉婉傾訴著屬於餅乾們的傳說；後半段轉為輕鬆歡快，也讓人不禁在心中湧起將要面對嶄新世界，與餅乾伙伴們一同在冒險中相逢邂逅、成長奮鬥的勇氣。





▲《薑餅人王國》主題曲「My Kingdom」一上線，便引起許多網友熱烈討論。（圖／Youtube）

能夠雙手連奏的創作歌手「Shara」林逸欣除了唱功了得，更因擅長演奏小提琴、木吉他、電吉他等，所以被喻為音樂才女，她所改編的《薑餅人王國》主題曲「My Kingdom」一上線，便引起許多網友熱烈討論。「疫情越來越嚴峻了，好險有如此美妙的音樂陪伴我們。臺灣加油」、「這段時間...心情是緊繃的，疫情是嚴峻的，經濟有壓力，疫苗...何時打，在這時間點寫出輕快療癒的音樂，是很有撫慰人心的…」





在此疫情緊張的時刻，林逸欣的「My Kingdom」就像是一帖靈藥，讓許多玩家和聽眾們聽了深感欣慰，同時也希望國人能夠與《薑餅人王國》一同在家防疫，和遊戲中的餅乾們一樣，即使面對困境也不退縮，勇往直前！



