談520局勢　鄭運鵬：除了防疫其餘都是假議題

今天5月20號，是總統蔡英文就職5週年的日子，民進黨立委鄭運鵬針對當前疫情、缺水、斷電、公投、兩岸與修憲6大挑戰發表看法。他認為目前疫情看起來是負面因素，但過去1年半防台灣守得好，即使短時間無法恢復到0確診的狀態，疫情也不會讓國際再次放棄、忽略台灣。鄭運鵬強調，520這一天依然要做好自我防疫，讓疫情降下來，其餘都是假議題。
新頭殼newtalk
2021-05-20 22:58:18
鄭運鵬今日在臉書發文表示，民選總統後，除了4年一次的交接當天外，他認為大家也不需要在520為賦新詞強說愁，即使不論兩岸關係，台灣幾百年來本來就是在不斷改變挑戰的環境中成長。在公投和修憲方面，鄭運鵬說，台灣民主法治愈發成熟，公投和修憲必須視為這個階段的國家常態，無論是在野黨拿來當政治武器，或者國家體制必須與時俱進要進行修憲，其實都和520、總統個人無關，而是國家長期整體必須面對的課題。
對於近日本土疫情爆發，他認為疫情發展當然當然對國運影響重大，現在要守住的是國際產業鍊重分配後，台灣剛剛站穩的有利位置。至於缺電問題，鄭運鵬說，台灣的確面臨經濟爆量成長、極端高溫氣候的兩大電力需求，過去台電只有因為天災和人禍而跳電，從5月17日開始，可能快要有電力缺口了。
然而，在台灣民主多元的意見中，電力不能承受核災、不能燃煤空污、不能改變環境、不能以價制量、還要增加綠能來配合國際產業要求，他直言，這個方程式很難解得出來，最合理、但一定做不到的是「以價制量」。這個方法短時間內會影響到工業成本和出口力道，各界一定意見紛雜，在野黨更不用講了。在2次停電之後，如果大家都不太相信台電，那怎麼能相信台電來運作核四呢？
此外，在兩岸方面，鄭運鵬語帶保留表示，中國，大家都知道，就這樣！至於缺水問題，他認為這是最難處理的議題，即使因應石門水庫旱象而破紀錄提前到10月開始休耕，天不下雨，拜拜祈雨也是要聽天命，現在只能盡人事，共體時艱一起節約。
新聞來源為Newtalk 新頭殼