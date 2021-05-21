房市／板橋江翠北側移轉潮　被疫情急打斷

房地合一稅2.0政策確定7月1日上路，原本板橋江翠北側重劃區前一波移轉潮湧現，不過因這波國內疫情來得突然，也讓原本熱絡買氣急速冷卻，在地房仲觀察，若疫情能止住，預期今年7月1日政策上路後，買氣應會持續觀望，等到928檔期，遞延買氣將可望出籠。
財經中心/綜合報導
2021-05-21 08:00:00
信義房屋板橋江翠店店長陳奕仁表示，從今年第一季開始，板橋江翠北側預售屋陸續有移轉潮，屋主欲趁房地和一稅2.0實施前出場，使預售屋合約轉讓的委託增多，交易量也提升，尤其透過網路來買預售屋的網買客比例變多，買方意願高，賣方在房價上也願意提供彈性空間。
這波移轉潮，房價有些微上揚，陳奕仁表示，江翠北側重劃區預售案轉讓的平均單價落在55萬之間，而過去屋主持有的成本平均落在48萬之間，因此近期出場都有獲利；而這波的買方大多以自住居多，主因是自住剛需強烈。
近日疫情來得突然，陳奕仁推估，原本預計這波因房地合一稅2.0政策7月1日上路前的移轉潮可以延續到6月底，現買方都因疫情縮手，市場冷卻，目前還得視疫情發展狀況，若是在5月底前，國內疫情能控制得當，推估6、7月買方應會再觀望一陣，過了7月後買氣才會逐步上揚，遞延的買氣就可能會在今年的928檔期浮現。