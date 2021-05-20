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英國威廉王子挽袖　接種首劑疫苗

▲英國威廉王子20日在官方推特張貼他挽起袖子接種疫苗的照片。（圖／翻攝自KensingtonRoyal推特）
▲英國威廉王子20日在官方推特張貼他挽起袖子接種疫苗的照片。（圖／翻攝自KensingtonRoyal推特）

戴雅真

2021-05-20 19:37:59

（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）英國威廉王子今天在官方推特張貼他挽起袖子接種疫苗的照片，透露他18日在倫敦的科學博物館（Science Museum）接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。

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他在推文中表示：「我在週二（18日）接種了第一劑COVID-19疫苗。要對協助接種的醫護人員說，感謝你們所做的一切，加油。」

「每日郵報」報導，肯辛頓宮並沒有揭露威廉王子接種的是哪一個廠牌的疫苗，不過因為他年紀未滿40歲，因此輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）或牛津-阿斯特捷利康公司（AZ）的疫苗都有可能性。

由於AZ疫苗可能引發血栓，英國疫苗監管機構今年4月建議30歲以下成人可以施打其他廠牌疫苗，但威廉王子的年紀不在建議範圍內。

英國對於王室的健康狀況保密到家，英國女王伊麗莎白二世夫婦今年初接種疫苗時，也沒有透露疫苗廠牌。

從照片中可看到，身為左撇子的威廉王子挽起了右手臂的袖子，讓醫護人員施打疫苗。

英女王和王儲查爾斯雖然都己經接種疫苗，但並未公開照片。威廉王子的妻子凱特尚未接種疫苗，但據知很快會施打第一劑。

英國的疫情有緩和趨勢，英國廣播公司（BBC）報導，根據統計，COVID-19在上個月是英格蘭地區排名第9的致死原因，這是去年9月以來的最低排名。

從去年11月至今年2月，COVID-19都是英格蘭與威爾斯地區致死原因第一名。英格蘭與威爾斯在4月排名第一的死因皆為缺血性心臟病。

英國國家統計局（ONS）統計顯示，英格蘭地區在4月有941人死於COVID-19，約占整體的2.4%。在威爾斯地區，COVID-19的死因排名則滑落至第18，有35人因COVID-19死亡，占1.4%。（編輯：周永捷）1100520

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