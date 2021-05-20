蔡英文執政滿五年　民進黨列出十大政績

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顏若芳表示，除了防疫外，民進黨也要感謝這五年來，全民一同用行動改變台灣。雖然還有許多要持續改革的地方，但這五年來蔡英文政府全力因應美中貿易戰以及國際經貿情勢的變化，攸關國家經濟發展的重要指標都可看出階段性的成果，可從以下十大項目看見台灣政進步的成果：
一、台灣經濟成長率從馬英九2016年第一季卸任時的負0.6%，經過五年的努力，台灣2020年的經濟成長率為3.11%，蟬聯亞洲四小龍第一，也領先全球許多國家。今年主計總處最新公布的台灣第一季經濟成長率概估統計更來到8.16%，創下2010年第四季、約十年以來的單季新高紀錄。
二、平均每人國民所得在這五年也有進展，馬英九卸任前最後一年2015年為19,849美元，蔡英文執政後，2020年平均每人國民所得24,471美元，有助於經濟發展進入下一個階段。
三、關於保障勞工薪資的基本工資，馬英九任內的基本工資月薪為20,008元，蔡英文上任後每年加薪，五年後已經調升至24,000元，時薪從126元調升160元，保障勞工看得見也領得到。
四、去年疫情爆發後，大家擔心經濟發展，蔡英文政府除了守護台灣做好防疫，也努力穩定國家的經濟，以台商回流為例，回台投資的金額就已高達1兆1993億台幣，更證明蔡英文政府有效吸引台商回台與外商來台投資，相較於過往時期的產業外流，不可同日而語。
五、在股市方面，台股加權指數也從馬英九卸任前2016年4月平均8567.99點，到今年4月平均大幅升高至17,114.84點。股市上萬點在馬英九執政時是夢想，在蔡英文執政時已經實踐。
六、台灣是貿易導向的經濟發展，對外貿易出口金額，從馬英九執政最後一年2015年平均2803.8億美元提高至2020年平均3452.8億美元；而對中國投資的比重，從2015年的109.65億美元降低至2020年59.06億美元，大幅降低對中國的依賴。蔡英文證明台灣貿易出口成長可以賺全世界的錢，佈局全球更健全，不用把台灣鎖在中國。
七、在大家最關心能源轉型的部份，民進黨政府努力解決前朝留下來的能源問題，大力發展能源轉型，其他替代能源有顯著成長，讓國內電力備轉容量率從馬英九留給新政府最低點的1.64％、備用容量11.5%(2015年)，回升到備轉容量維持平均10%、備用容量16.4%(2020年)。但是面對未來氣候變遷的挑戰，以及能源轉型的持續推動，我們沒有任何樂觀的空間，更要繼續加速推動能源轉型，因應未來的挑戰。
八、國際上，聯合國（UN）公布的全球幸福報告，由2015年的第38名，上升到2020年，在調查的153個國家和地區中，台灣排名第25名，蟬聯東亞及東南亞各國之首，聯合國的客觀指標可以證明在蔡政府執政後的進步。
九、在長照方面，從2016年以來，長照2.0的涵蓋率不斷擴張，目前已達54%，將會逐漸提升到70%；社區服務據點也持續增加，到今年1月的10,137個；也加速佈建「一國中學區，一日照中心」，到今1月已經有559個，比2016年更增加354個；同時，為失能家庭減稅，增訂「長照扣除額」，每人每年定額扣除12萬元，若進入住宿式機構，補助每人最多每年6萬元，讓民眾住得起；我們的長照預算，從2016年的50億元，到2020年投入約400億元，今年預算編列約500億元，並會逐年增加到每年600億元，用來照顧有需要的民眾。
十、此外，在托育上，政府積極因應少子女化，提出「0-6歲國家跟你一起養」，逐年增加投入經費，不但提供平價、品質好的托育服務，幫孩子踏出人生的第一步。同時，0到5歲未滿育兒津貼也加倍放送，從現在的每月2500元，今年8月開始，每月增加到3500元，明(2022)年8月開始，加倍到每月5000元。而且托育補助增加，降低公共化、準公共化托育的學費負擔。日前為讓工作中的父母親能夠安心，增加產檢次數從10次到14次，配套增加2天政府補助的有薪產檢假；也提高育嬰留職停薪津貼，由政府補助2成薪資，總共有8成薪；此外，還會擴大補助不孕症的對象，助更多家庭圓夢。
顏若芳稱，我們仍要再次強調，蔡英文總統從上任第一天，就開始啟動改革工作，加薪減稅、長照幼托，年金改革、國防改革、能源改革，都持續進行推動中。年輕人關心的社會住宅、婚姻平權也都看得見改變；經濟結構轉型已有階段性成果，更重要的是對於台灣民主防衛機制的建構，民進黨政府也都逐步強化。面對全球疫情衝擊，還有美中經貿變局，值此疫情關鍵時期，我們更呼籲應該不分朝野黨派立場，全民團結防疫，讓台灣繼續前進。
新聞來源為Newtalk 新頭殼