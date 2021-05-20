影／是否對街友全面篩檢？侯友宜：視疫情發展

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侯友宜回應，市府每天都會一一訪視街友，並量體溫、監測健康，更重要的是詢問萬華地區活動史，若有萬華足跡一定會帶他篩檢；當然也希望他們入住位於萬里、林口的中途安置中心，這樣更能掌握街友的健康狀況，也不需要每天出動大批社工監測，至於是否要針對街友全面的篩檢，要視疫情的發展。
新北市政府社會局副局長林昭文補充，依掌握狀況，街友擁有手機的不多，若有萬華活動史，要接到簡訊的機率不高，新北仍會採取人力關懷，每天主動量體溫監測健康；目前掌握街友有192人，其中新近流動到新北露宿的街友有20餘人，將與台北市街友服務單位比對了解相關服務資訊。
有關疫苗的議題，侯友宜回應，疫苗採購要中央同意且有藥證，希望中央與地方能互相體諒，因為地方對疫情的熱區有急迫需要，盼中央能夠快速的採購疫苗，另在疫苗的分配上，只要疫苗的數量足夠，第一線的醫護人員都會優先施打；此外，每個地區的疫情都不同，呼籲中央能夠提供新北更多的幫助。
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