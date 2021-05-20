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影／是否對街友全面篩檢？侯友宜：視疫情發展

▲新北市長侯友宜強調，你不戴口罩，且是故意不戴口罩，當然就會開罰！（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜強調，你不戴口罩，且是故意不戴口罩，當然就會開罰！（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-20 21:00:18

新北市三重區一名工人19日在工地脫下口罩抽菸，違反三級警戒位戴口罩的禁令，遭警方依法開罰，事件曝光後引發熱議；新北市長侯友宜表示，會視個案情開罰，「原則上，你不戴口罩，且是故意不戴口罩，我們當然就會開罰！」

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中央疫情指揮中心今日下午3點將對4月20日至5月19日曾到台北市萬華高風險區停留較久，且目前人在外縣市的民眾發布簡訊；為此，新北市「如何確保」轄內街友，是否接獲中央所發的通的簡訊？也引發外界的關注。

侯友宜回應，市府每天都會一一訪視街友，並量體溫、監測健康，更重要的是詢問萬華地區活動史，若有萬華足跡一定會帶他篩檢；當然也希望他們入住位於萬里、林口的中途安置中心，這樣更能掌握街友的健康狀況，也不需要每天出動大批社工監測，至於是否要針對街友全面的篩檢，要視疫情的發展。

新北市政府社會局副局長林昭文補充，依掌握狀況，街友擁有手機的不多，若有萬華活動史，要接到簡訊的機率不高，新北仍會採取人力關懷，每天主動量體溫監測健康；目前掌握街友有192人，其中新近流動到新北露宿的街友有20餘人，將與台北市街友服務單位比對了解相關服務資訊。

有關疫苗的議題，侯友宜回應，疫苗採購要中央同意且有藥證，希望中央與地方能互相體諒，因為地方對疫情的熱區有急迫需要，盼中央能夠快速的採購疫苗，另在疫苗的分配上，只要疫苗的數量足夠，第一線的醫護人員都會優先施打；此外，每個地區的疫情都不同，呼籲中央能夠提供新北更多的幫助。

▲新北市政府今日公布足跡熱點，還是以公園、大賣場為最。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府今日公布足跡熱點，還是以公園、大賣場為最。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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