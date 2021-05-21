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午後山區有局部大雨　中南部炎熱高溫

▲中央氣象局表示，今日中南部炎熱高溫，部分地區有38度極端高溫出現的機率。(圖／NOWnews)
▲中央氣象局表示，今日中南部炎熱高溫，部分地區有38度極端高溫出現的機率。(圖／NOWnews)

記者張志康/綜合報導

2021-05-21 07:36:11

中央氣象局今（21）日表示，由於梅雨鋒面在台灣北部海面滯留，今日北部、東半部地區及馬祖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。另外，苗栗以南高溫都在36度以上，請民眾注意防曬、散熱。

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氣象局表示，滯留鋒面目前在台灣北部海域，午後雷陣雨轉趨明顯，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南地區仍為多雲時晴的天氣，但午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

溫度方面，高溫炎熱，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、大臺北近山區或河谷、花蓮縱谷及臺東有局部36度以上高溫，尤其南投、臺南及高雄有局部38度以上極端高溫的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

▲中央氣象局發布高溫資訊，南投、台南、高雄有出現38度高溫的機率。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局發布高溫資訊，南投、台南、高雄有出現38度高溫的機率。（圖／中央氣象局提供）
 

同時，氣象局也發布了高溫資訊。氣象局指出，中午前後南投縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。臺中市、彰化縣，雲林縣、嘉義縣市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。另外，大臺北盆地，臺東縣，苗栗縣也都有出現36度高溫的機率。

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