確診足跡表見「驚人巧合」！她一比日期秒懂：別急於一時
台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，而昨單日一口氣又新增286例本土個案。對此，主播廖婕妤在臉書分享新北市政府公布的「確診者足跡」分佈圖，發現一大「驚人巧合」，因為確診者都喜歡去全聯福利中心，她隨後比對一下日期，馬上就搞懂原因了。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 09:51:15｜2021-05-21 10:02:57
廖婕妤在文中貼出一張新北市政府公布，綜合新增確診個案的「公共場域足跡」，並問「這張圖，不曉得大家有沒有看出什麼重點？」她說「我當下的疑惑是，怎麼這麼巧，確診者都愛去全聯，然後再對比一下日期，馬上就懂了！」
畫面中可見，5月15日有確診者分別去過位在板橋、新莊、永和的4間全聯。廖婕妤解釋，5月15日是本土確診數首度破百的日子，從前一天的29例，突然暴增到180例，大家恐慌性的卯起來採買，電視新聞開始出現排隊搶購、排隊結帳的畫面。
「你都知道別群聚，別往人多的地方去，為何人擠人採買物資，你就不會怕呢？」廖婕妤指出，結果同一天板橋、新莊、永和的全聯有確診者去採買，在20日足跡才被公布，最後呼籲大家「如果當天很不幸的，你也在這，請開始自主健康監測」，最後有網友在留言串表示「真的是非必要的，我們在台灣耶」，她則回應「真的不用急於一時」。（編輯：賴詠璿）
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