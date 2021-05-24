網紅激推！有穀粒的燕麥穀奶　每日一瓶飲食好管理

近年來，健康養生風氣越來越興盛，民眾的健康意識也隨之提升，開始注重飲食管理、培養運動習慣來維持健康；但是現代人的工作家務繁忙、生活壓力大，往往抽不出空檔運動，再加上三餐外食比例高，難以達成均衡飲食的標準，膳食纖維攝取不足、膽固醇攝取過多的情況比比皆是，長久累積下來，健康危機恐潛伏在暗處伺機而動。





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相信很多人都有聽過「三分靠運動，七分靠飲食」這項健康觀念，由此可知想要維持身體健康，正確飲食習慣可說是重要關鍵，像是避免攝取過多高熱量、高油脂、高鹽分的食物，盡量攝取清淡、高纖維的原型食物等等。時常在社群網站大秀火辣好身材的辣媽咪咪曾分享自身體驗，運動要做，飲食也要顧好，尤其開始練了瑜伽後，飲食就更要好好挑選；臉書粉絲團「我們是四胞胎」的媽媽，因為一場惡夢體悟生命的寶貴和健康的重要性，除了開始認真積極運動，更專注於飲食管理。





▲注重飲食管理的辣媽咪咪和「我們是四胞胎」的媽媽，每天補充一瓶統一陽光高纖燕麥穀奶。（圖／資料照片）

注重飲食管理的兩位媽咪，平時除了少吃高膽固醇的食物，每天早晚或是點心時間都會選擇一瓶「統一陽光高纖燕麥穀奶」，每一口都喝得到滿滿的穀粒，快速補充膳食纖維，不僅能幫助消化促進腸道蠕動，還有助於降低血中總膽固醇，微甜香醇濃郁的口感更讓人滿足，好喝又兼顧健康！





▲統一陽光高纖燕麥穀奶，滿滿穀粒看得到。（圖／資料照片）

統一陽光高纖燕麥穀奶優質燕麥榖粒與非基改豆漿的絕妙搭配，恰好也是健身飲食的好夥伴。工作忙碌的蘿莉塔在IG上分享自己的健身飲食方針，表示健身教練總在健身後千叮嚀萬交代，一定立刻喝豆漿+燕麥或牛奶+燕麥，既能補充蛋白質又有優質澱粉，能幫助增長肌肉，而且統一陽光高纖燕麥穀奶每瓶只有168大卡，負擔少又高纖。





甜美可人的正妹Nico古璇也是統一陽光高纖燕麥穀奶的忠實愛好者，有時候搭配早餐，有時候當作下午茶當點心，還大方分享燕麥穀粒的優點，有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇(壞的膽固醇)、增加血中高密度脂蛋白膽固醇(好的膽固醇)。





▲蘿莉塔和Nico古璇也是統一陽光高纖燕麥穀奶的忠實愛好者，不論早餐晚餐還是運動後都適合飲用。（圖／資料照片）

每瓶含有6.6克的膳食纖維，符合國家高纖食品標準的統一陽光高纖燕麥穀奶，不論是早餐、晚餐、運動後點心時間或是嘴饞的宵夜時光，都適合飲用，尤其三餐在外解決的外食族，每日飲食控制需要滿滿的燕麥穀粒來幫忙，適合選用博客來平台一次購買14瓶的宅配到府優惠方案，一天一瓶兩週恰恰好，每日銅板價就能讓身體更健康。5/31前輸入專屬折扣碼【@unioat00】還能享現折30元優惠(單筆訂單不累折)，聰明選擇補充好「穀粒」，降膽固醇更有利。



