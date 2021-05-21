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護理師確診？台北醫院：有萬華活動史非院內感染

▲新北市新莊區的衛福部立台北醫院傳出有護理師確診。（圖／衛福部台北醫院提供，資料照）
▲新北市新莊區的衛福部立台北醫院傳出有護理師確診。（圖／衛福部台北醫院提供，資料照）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-21 10:48:15

新北市新莊區的衛福部立台北醫院傳出有護理師確診，院方急匡列8人隔離採檢，目前採檢結果為陰性，但有護理師質疑醫院消毒不徹底；台北醫院回應，1採為陽性的護理師有萬華活動史，目前等待CDC通知2採，另每日於急診等高風險處均有進行環境的清消。

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▲台北醫院回應，1採為陽性的護理師有萬華活動史，目前等待CDC通知2採，另每日於急診等高風險處均有進行環境的清消。（圖／衛福部立台北醫院提供）
▲台北醫院回應，1採為陽性的護理師有萬華活動史，目前等待CDC通知2採，另每日於急診等高風險處均有進行環境的清消。（圖／衛福部立台北醫院提供）
 

台北醫院表示，5月18日對住院的病人進行全院普篩，一名男性病人經PCR檢測為非常弱陽性，第2次檢測為陰性，第3次送疾管署檢測結果也為陰性；該案共匡列42人進行PCR檢測與環境的檢測，結果皆為陰性。

台北醫院說，為落實防疫，與該病人有接觸史的3位護理師，目前仍在一人一室的防疫旅館進行隔離；只要疾管署通知判定該個案病人為陰性，3護理師就能返回職場工作。

台北醫院解釋，沒有接觸到病人的護理師篩檢為陽性，則是5月19日全院普篩後發現，該護理師自述有萬華地區的活動史，5月17日感覺喉嚨癢、無其他症狀；為此，院方匡列護理站人員及病人共84人，進行PCR檢測與環境檢測，結果均為陰性。

此外，與該護理師共事的8名同事，雖檢測結果皆為陰性，但為落實防疫，仍請這些人員進行一人一室的隔離；此案經疾管署的疫調醫師判斷，護理師非院內感染而是社區感染，目前等待疾管署通知2採。

台北醫院指出，醫院每日於急診等高風險處均有進行環境的清消，且病人於住院前均需進行抗原檢測及PCR檢測，第一線急診及專責病房、護理站人員均配戴N95口罩，且著裝完整隔離裝備，病人與陪病者需配合防疫避免自行移動；而其他護理站亦配戴外科醫療口罩，門、急診與住院醫療服務皆進行降載。

▲新北市長侯友宜宣布，新北再增泰山輔大、新店耕莘及中和社區篩檢站；加上原有板橋、土城、永和、樂生四處社區篩檢站，總篩檢量能可達1700人。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜宣布，新北再增泰山輔大、新店耕莘及中和社區篩檢站；加上原有板橋、土城、永和、樂生四處社區篩檢站，總篩檢量能可達1700人。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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