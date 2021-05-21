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全國增17學生確診　大專校院佔11名

▲根據教育部今（21）日公布的最新全國學生確診統計，共有72名學生確診，相較於昨（20）日增加17人。（示意圖／NOWnews資料照）
▲根據教育部今（21）日公布的最新全國學生確診統計，共有72名學生確診，相較於昨（20）日增加17人。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-21 11:16:24

新冠肺炎國內不斷持續，根據教育部今（21）日公布的最新全國學生確診統計，共有72名學生確診，相較於昨（20）日增加17人，其中大專校院就佔了11名，目前全台仍在停課中，依然維持28日復學。

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昨日校園疫情方面有兩起重大事件，第一是朝陽科大唱歌群聚確診案，中市府已經在該校成立「朝陽前進所」針對該校師生進行快篩，住宿生及教職員必須配合篩檢，其他則屬自願性質。

由於校內篩檢量能有限，學校已建議其他居住或返回外縣市教職員生可依市政府說明攜帶身分證和健保卡，並戴口罩前往所在縣市快篩站，並表明朝陽教職員生身分接受篩檢。朝陽科大全校15000人，目前校內僅有800名師生。

另外則是北市大要求住宿學生返家引發抗議一事，校方要求仍在學校的30位本島住宿生，以防疫專車運回各自家鄉，媒體、民代均接獲學生投訴表示長途返家恐造成風險，而且雙北市疫情嚴峻，不願意將風險帶回家中，北市府表示，由於台北市並未封城，呼籲3級警戒區別往2級移動，而教育部日前也表示，移動是最大的風險來源，防疫措施是否是政府不同調成為焦點。

根據教育部統計，截至昨日下午5點30分通報，全台共有72名學生確診，其中本土案例包含26名大專校院生、7名高中生、9名國中生、12名國小生、8名幼兒園生。另還有10名為境外移入案例均為大專校院生。

▲教育部今（21）日公布的最新全國學生確診統計，共有72名學生確診。（圖／教育部提供）
▲教育部今（21）日公布的最新全國學生確診統計，共有72名學生確診。（圖／教育部提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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