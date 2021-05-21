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學習不中斷　新北技職線上教美髮、舞蹈或拆裝摩托車引擎

▲莊敬工家表演藝術科林怡萱老師，架起攝影鏡頭教舞，學生也在鏡頭前聚精會神練習。（圖／新北市政府教育局提供）
▲莊敬工家表演藝術科林怡萱老師，架起攝影鏡頭教舞，學生也在鏡頭前聚精會神練習。（圖／新北市政府教育局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-21 11:33:58

全國防疫進入三級的警戒，教育部長潘文忠1B日宣布全國停課改採線上教學；為此，新北專業群科的老師們用盡巧思，讓平常在學校實習場域實際動手的學生，透過螢幕也能跟著老師動手學美容、熱力四射舞蹈、專業學修車。

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新北市政府教育局表示，新北技職學科與專業技能並重，專業群科老師們用盡巧思，調整課程發想創新點子，透過螢幕抓住學生目光！穀保家商時尚造型科主任郭鳳玉為讓學生了解美髮的技巧，架設多個鏡頭拍攝不同角度，「透過多角度，把動作錄影下來，學生可以重複觀看，重複練習，提升自己的技能。」

莊敬工家表演藝術科的林怡萱老師，在偌大的舞蹈教室，架起攝影鏡頭，一個一個步驟教舞，學生也在鏡頭前聚精會神，一起練習舞蹈動作，老師隨時隨地點選學生個人畫面，進行教學成果驗收；學生林依旻認為，線上教學的強度，完全不亞於實體課程，跟著老師在鏡頭前舞動，需要更專注才能跟上腳步。

泰山高中汽車科老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱，對著鏡頭一一講解引擎的構造與拆裝，搭配國外引擎的拆裝影片，多管道讓學生吸收；邵勸誠老師說，沒想到自己就好像現下流行的直播主一樣，面對的是鏡頭而非學生，也算是一種新奇的體驗。

▲泰山高中汽車科邵勸誠老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱，對著鏡頭一一講解。（圖／新北市政府教育局提供）
▲泰山高中汽車科邵勸誠老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱，對著鏡頭一一講解。（圖／新北市政府教育局提供）
 

汽車科同學丁士皓指出，老師提供國外的示範影片，可以感受到外國人對於技術的專注，連每個螺牙的扭力都是被精確計算。再搭配老師實作示範，讓自己更能進入狀況；教育局長張明文強調，透過技術型高中的專業及創意，提供學生更多元的學習模式，更是隨時學習、反覆練習、終身學習的最好典範。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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