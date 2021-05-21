學習不中斷　新北技職線上教美髮、舞蹈或拆裝摩托車引擎

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莊敬工家表演藝術科的林怡萱老師，在偌大的舞蹈教室，架起攝影鏡頭，一個一個步驟教舞，學生也在鏡頭前聚精會神，一起練習舞蹈動作，老師隨時隨地點選學生個人畫面，進行教學成果驗收；學生林依旻認為，線上教學的強度，完全不亞於實體課程，跟著老師在鏡頭前舞動，需要更專注才能跟上腳步。
泰山高中汽車科老師在汽車工廠，推出摩托車引擎與工具箱，對著鏡頭一一講解引擎的構造與拆裝，搭配國外引擎的拆裝影片，多管道讓學生吸收；邵勸誠老師說，沒想到自己就好像現下流行的直播主一樣，面對的是鏡頭而非學生，也算是一種新奇的體驗。
汽車科同學丁士皓指出，老師提供國外的示範影片，可以感受到外國人對於技術的專注，連每個螺牙的扭力都是被精確計算。再搭配老師實作示範，讓自己更能進入狀況；教育局長張明文強調，透過技術型高中的專業及創意，提供學生更多元的學習模式，更是隨時學習、反覆練習、終身學習的最好典範。
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