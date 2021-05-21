快訊／疫情擋不住？陳時中：今暴增312例本土確診

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▲中央流行疫情指揮中心5月21日公布國內新增315例新冠肺炎確診案例，其中本土312例、境外移入3例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為臺北市127例(以萬華區60例為多)，桃園市13例、基隆市9例、臺中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之3例境外移入，分別自美國、菲律賓、加拿大移入。案2974為美國籍50多歲女性，於4月28日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3149為加拿大籍40多歲男性，於5月19日自加拿大入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3038為菲律賓籍30多歲男性船員，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月5日自菲律賓入境，檢疫期滿後於5月20日進行自費採檢，在臺期間並無症狀，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計315,592例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含280,916例排除)，其中3,139例確診，分別為1,106例境外移入，1,980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）