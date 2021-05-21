  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／疫情擋不住？陳時中：今暴增312例本土確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-21 14:07:19｜2021-05-21 14:39:16

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，不僅全國提升到3級警戒，今（21）天下午指揮中心再度召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增312例本土確診個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，本土個案居住縣市以新北市最多，以板橋區37例最多，其次為台北市，以萬華區60例為多)，另外桃園市13例、基隆市9例、臺中及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投、雲林各1例。

▲中央流行疫情指揮中心5月21日公布國內新增315例新冠肺炎確診案例，其中本土312例、境外移入3例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心5月21日公布國內新增315例新冠肺炎確診案例，其中本土312例、境外移入3例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為臺北市127例(以萬華區60例為多)，桃園市13例、基隆市9例、臺中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之3例境外移入，分別自美國、菲律賓、加拿大移入。案2974為美國籍50多歲女性，於4月28日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在臺期間無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3149為加拿大籍40多歲男性，於5月19日自加拿大入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於5月20日進行採檢，於今日確診。案3038為菲律賓籍30多歲男性船員，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月5日自菲律賓入境，檢疫期滿後於5月20日進行自費採檢，在臺期間並無症狀，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計315,592例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含280,916例排除)，其中3,139例確診，分別為1,106例境外移入，1,980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，累積7天共有1824例本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，累積7天共有1824例本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀