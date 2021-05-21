美衛生部長稱助台取得疫苗　陳時中還原視訊談話

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診連7日破百例新增個案，除了擴大匡列、採檢外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）天表示，有與美國衛生部長貝西拉視訊，除了線上交流討論疫情之外，他還提到，美國表示會幫助台灣取得新冠疫苗。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-21 14:29:17｜2021-05-21 16:26:38
陳時中提到，今天早上跟美衛生部長開了一次視訊會議，美國表達對台灣友好態度，也對台灣參與世衛相關國際組織表達支持，以及對台灣過去一年對全球防疫表示肯定。
陳時中還原視訊會議內容，期間兩人提到，過去跟美國去年就簽了醫衛的MOU有講到一些合作，希望能持續加強，另外針對台灣的疫情升高，陳時中也吐露，這段時間台灣急需一些疫苗，所以也對美國衛生部長表達，希望能夠在美國即將釋出的疫苗，給予台灣支持。
對此陳時中也提到，美國衛生部長是說：「友邦的支持一定會的」，也會回去跟美國總統報告，未來美國相關疫苗整體的分配，到時候一定會考慮到台灣的需要。
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