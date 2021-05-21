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BTS成員V挑戰「納豆招牌Q毛」　世界第一帥的超狂反轉！

▲BTS成員V（左）今的髮型神似納豆。（圖／翻攝SPOTV NEWS、納豆臉書）
▲BTS成員V（左）今的髮型神似納豆。（圖／翻攝SPOTV NEWS、納豆臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-21 15:16:30

南韓天團BTS（防彈少年團）今（21日）發行第二張英文單曲《Butter》，MV於台灣時間12點曝光，不到1小時就突破2000萬觀看，人氣非凡。7位成員Jin、SUGA、J-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook出席記者會，V頂著蓬鬆Q毛造型亮相，不少台灣粉絲打趣形容「好像納豆」，韓媒更以可愛的大叔形容V的模樣。 

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▲▼BTS的新歌《Butter》一推出，席捲各個社群媒體。（圖／HYBE
▲▼BTS的新歌《Butter》一推出，席捲各個社群媒體。（圖／HYBE LABELS YouTube、Twitter）
▲▼BTS的新歌《Butter》一推出，席捲各個社群媒體。（圖／HYBE
《Butter》今推出後再締造全球話題，作品不但空降數個音樂排行第一名，MV點閱更在半小時內破1000萬觀看，不到1小時便破2000萬，不僅如此，Twitter全球流行趨勢搜尋中，BTS、成員名字以及歌名等，光是前10名內就包辦9個名次，轉發數量高達389萬，影響力不容忽視。 

除了《Butter》引起關注，曾獲得美國「TC Candler」全球百大第一帥頭銜的V，今頂著蓬鬆捲毛現身記者會，造型立刻引起話題，V透露這是他「人生想嘗試一次看看的髮型」，其他人就開完笑說「看起來很像貴賓狗」，好奇V到底在頭髮上耗費多少精力。 

逗趣的是，不少台灣粉絲看到偶像髮型，幽默形容V「好像藝人納豆」，甚至P圖開對比框，表示V是「理想對象」，而納豆則為「現實」，以及V是「你以為燙完頭髮的樣子」，現實卻是「實際上燙完頭髮的樣子」，發言相當幽默。

▲BTS成員V的造型掀起討論。（圖／翻攝SPOTV
▲BTS成員V的造型掀起討論。（圖／翻攝SPOTV NEWS、nocutnews）
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