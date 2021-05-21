中市府宣布22日起　餐飲業禁止提供現場飲食

因應本土疫情急劇升溫，全台疫情警戒升至第三級，台中市政府今(21)日宣布，自明日起至6月8日止，全市轄內餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其它相類似提供現場餐飲之場所，全面停止營業場所店內飲食，戶外也禁脫口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶，若店家違反且拒絕改善，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-21 15:05:10
經發局長張峯源表示，疫情變化迅速，消費者於現場飲食須取下口罩，室內空間將增加染疫風險，戶外也已規定須全程戴口罩，因此市府針對飲食行為防疫再升級，全市境內餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類似提供現場餐飲之場所全面禁止內用，店外也不能脫下口罩飲食，一律採用實名實聯制外送、外帶方式販售，請業者務必配合、共同對抗疫情。
經發局說，台中市各類餐飲業及市場攤位非常多，經發局均密切觀察疫情狀況，以最高標準防疫，嚴格督促業者做好各項防疫工作，不定期加強查核防疫措施，並要求業者強化人員自主管理、於顧客接觸點、公共設施全面落實環境消毒等工作。
經發局呼籲，防疫期間，人人都不是局外人，針對違反且拒絕改善者，將依照傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，提醒民眾應減少出入人多擁擠的地方，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀應立即前往醫院求診並做好防護措施，全民共同防疫。