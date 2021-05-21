中市議員自製防疫海報　呼籲市府宣傳應多元整合

全台疫情延燒，防疫持續警戒，最近台中市政府或中央都陸續頒布疫情資訊或法令規範，為了讓更多無法及時使用網路的民眾知道疫情發展與防疫宣導，台中市議員吳瓊華自行設計印刷防疫宣導海報，張貼於宮廟、餐飲店及工地、醫療診所等，希望能多勸導鄉親民眾遵守防疫規範。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-21 15:28:52
吳瓊華表示，民眾固然可以從各種網路群組或報導中獲得許多疫情資訊來源，但是在不善用網路的基層民眾，還是多以仰賴各地區公所和各局處相關人員來強力宣傳各種龐大繁雜的疫情快訊，但其實很多鄉親民眾是沒有主動去關注官方釋放出來的網路訊息。
吳瓊華提到，當然市府雖然有發動公所人員、相關局處管理單位的人員出來接受檢舉進行勸導以外，其實我們防疫工作不分你我，就如同現在針對傳染病防治，臺中市政府已有既定的權限劃分和業務執行分類，如果有更多管道可以宣傳防疫，民眾就會有更多的防疫資訊可以獲得。
因此，吳瓊華服務處透過自行設計印刷防疫宣導海報，張貼於宮廟、餐飲店及工地、醫療診所等，希望能多勸導鄉親民眾遵守防疫規範，也希望能透過更多的行政系統多方宣導，橫向整合各局處單位的宣傳動能，我相信應該會比現在大部分都是由各區公所去宣導還要有效，防疫視同作戰，希望大家都能體恤共同來發揮應有的功能。